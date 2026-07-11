संक्रमण, हार्ट अटैक या ब्लीडिंग… आखिर किस वजह से गई 9 प्रसूताओं की जान?
विशेषज्ञों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे संवेदनशील होते हैं। इस दौरान संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, हार्ट संबंधी जटिलताएं, ब्लड क्लॉट या दवाइयों का रिएक्शन जानलेवा साबित हो सकता है।
राजस्थान के दो सरकारी अस्पतालों में महज कुछ दिनों के भीतर 9 प्रसूताओं की मौत ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच) में 6 दिन में 5 और बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 4 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। इन मौतों के बाद अब इलाज की प्रक्रिया, ऑपरेशन थिएटर की स्थिति, संक्रमण की आशंका और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली जांच के दायरे में आ गई है।
संक्रमण की आशंका ने बढ़ाई चिंता
बांसवाड़ा प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की संभावना को गंभीरता से लेते हुए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। इसके साथ ही दवाइयों के रिएक्शन, एनेस्थीसिया प्रक्रिया और मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री की भी समीक्षा की जा रही है। जिला प्रशासन ने पांच वरिष्ठ डॉक्टरों की विशेष जांच समिति गठित की है, जबकि जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी जांच में शामिल होगी।
उधर भीलवाड़ा में भी राज्य स्तर की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जिला प्रशासन के अनुसार अस्पताल के एक ऑपरेशन थिएटर में पहले संक्रमण मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। फिलहाल दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जा रही है।
परिजनों के आरोपों ने बढ़ाई गंभीरता
बांसवाड़ा की मृतका लीला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद लीला पूरी तरह स्वस्थ थी और रात तक परिवार से बातचीत कर रही थी। सुबह अचानक ब्लड प्रेशर गिरने की सूचना देकर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया और कुछ ही देर बाद मौत की जानकारी दे दी गई।
परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने चार यूनिट खून मंगवाया, लेकिन वह मरीज को चढ़ाया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमॉर्टम कराने की बजाय लिखित सहमति लेकर बिना पोस्टमॉर्टम शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि यदि किसी को लापरवाही या गुमराह किए जाने का संदेह है तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।
अस्पताल प्रशासन ने क्या कहा?
भीलवाड़ा एमसीएच के अधीक्षक डॉ. अरुण गौड़ का कहना है कि सभी मामलों की मेडिकल समीक्षा की गई है। उनके मुताबिक पहली प्रसूता गंभीर गैस्ट्रो शॉक की स्थिति में अस्पताल पहुंची थी। दूसरी महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई, तीसरी की मौत ऑपरेशन के बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण हुई, जबकि दो अन्य मामलों में पोस्ट पार्टम हेमरेज (पीपीएच) सामने आया।
वहीं बांसवाड़ा कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव का कहना है कि चार में से दो महिलाएं पहले से ही बेहद गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आई थीं। बाकी दो मामलों में सिजेरियन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे संवेदनशील होते हैं। इस दौरान संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, हार्ट संबंधी जटिलताएं, ब्लड क्लॉट या दवाइयों का रिएक्शन जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे मामलों में लगातार निगरानी, समय पर जांच और आपातकालीन उपचार बेहद जरूरी होता है।
लगातार सामने आ रही मौतों ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लिए पर्याप्त निगरानी व्यवस्था है? क्या संक्रमण नियंत्रण के मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है? और क्या मरीजों तथा उनके परिजनों को इलाज से जुड़ी हर जानकारी पारदर्शिता के साथ दी जा रही है?
जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा है कि हर मौत की मेडिकल हिस्ट्री और उपचार प्रक्रिया की समीक्षा होगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मौतों के पीछे सामान्य चिकित्सीय जटिलताएं थीं या फिर संक्रमण, इलाज में कमी अथवा अस्पताल प्रबंधन की कोई चूक। इसका जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इन घटनाओं ने प्रदेश की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस जरूर छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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