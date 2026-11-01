8 माह की बेटी की पटककर हत्या, भतीजों और उनकी पत्नियों पर लगाया आरोप; फिर भी फंसा पिता
राजस्थान के करौली जिले में आठ माह की बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिता ने सच्चाई छिपाने के लिए अपने भतीजों और उनकी पत्नियों पर हत्या का आरोप लगाया था।
राजस्थान के करौली जिले में 8 महीने की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने और पारिवारिक विवाद के कारण अपने भतीजों और उनकी पत्नियों को हत्या के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान हिंडौन सिटी के खेड़े का पुरा निवासी रामदेव जाटव के रूप में हुई है। नई मंडी थाने की पुलिस ने जांच के बाद उसे शनिवार रात गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि रामदेव ने 28 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बड़े भाई रामचरण के बेटों रामवीर, दीनदयाल और हीरालाल ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उस पर लाठियों से हमला किया था। रामदेव ने आरोप लगाया था कि हमले के दौरान रामवीर ने उसकी 8 महीने की बेटी के सिर पर लाठी मार दी जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
27 अक्टूबर को पत्नी से हुआ था झगड़ा
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के बयान से घटना की सच्चाई सामने आई। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि 27 अक्टूबर को रामदेव का अपनी पत्नी रेशमा से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह घर छोड़कर रेलवे पटरी की ओर चली गई थी लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे समझा-बुझाकर घर वापस भेज दिया था।
उसने बताया कि अगली सुबह दंपती के बीच फिर झगड़ा हुआ और इस दौरान रामदेव के भतीजे रामवीर ने बीच-बचाव कर दोनों से झगड़ा नहीं करने को कहा जिस पर रामदेव और उसके बीच कहासुनी हो गई।
भतीजों और उनकी पत्नियों पर हत्या का आरोप
पुलिस के मुताबिक, इस विवाद के बाद रामदेव जाटव ने अपनी बेटी को कथित तौर पर पत्थर पर पटककर उसकी हत्या कर दी और अपने भतीजों और उनकी पत्नियों पर हत्या का आरोप लगा दिया।
बयान और जांच से चला पता
करौली के पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और जांच के दौरान मिले अन्य साक्ष्यों से बच्ची की हत्या में उसके पिता की कथित संलिप्तता का पता चला। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।
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