16 करोड़ युवा शराब गटकने वाले, 26.7 करोड़ तंबाकू ; भारत के करोड़ों युवाओं पर चौंकाने वाली रिपोर्ट
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) की वर्ष 2019 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं।
भारत में नशे की समस्या अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के सामने खड़ा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट बन चुकी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों भारतीय किसी न किसी नशे की गिरफ्त में हैं, जबकि लाखों बच्चे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भयावह रूप ले सकता है।
16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, 5.2 करोड़ गंभीर लत के शिकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) की वर्ष 2019 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। इनमें करीब 5.2 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो शराब पर निर्भर हो चुके हैं या हानिकारक स्तर तक इसका सेवन कर रहे हैं। यानी हर तीन शराब पीने वालों में एक व्यक्ति गंभीर जोखिम की श्रेणी में है।
2.26 करोड़ लोग ओपिओइड और 3.1 करोड़ कैनाबिस के आदी
रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड जैसे अफीम, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इनमें लगभग 77 लाख लोग इसकी लत के शिकार हैं। वहीं 3.1 करोड़ लोग गांजा, भांग और अन्य कैनाबिस उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें करीब 72 लाख लोग निर्भरता की स्थिति में पहुंच चुके हैं।
85.7 लाख बच्चे भी नशे की चपेट में
सबसे चिंता की बात यह है कि नशे का असर अब बच्चों तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के करीब 85.7 लाख बच्चे किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। इनमें 13.6 लाख से अधिक बच्चे ओपिओइड का उपयोग करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में नशे की शुरुआत होने पर जीवनभर इसकी लत लगने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
तंबाकू बना सबसे बड़ा जानलेवा नशा
ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) के अनुसार देश में करीब 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। भारत दुनिया में बिना धुएं वाले तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसके कारण मुंह के कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
दुनिया में भी तेजी से बढ़ रहा नशे का संकट
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया भर में 29.6 करोड़ लोगों ने नशीले पदार्थों का सेवन किया। यह संख्या पिछले एक दशक में 23 प्रतिशत बढ़ी है। इनमें लगभग 3.95 करोड़ लोग ड्रग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, लेकिन केवल हर आठ में से एक व्यक्ति को ही इलाज मिल पा रहा है।
इलाज से दूर हैं ज्यादातर मरीज
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे (NMHS) 2015-16 के अनुसार भारत में नशे और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे 70 प्रतिशत से अधिक लोगों तक इलाज नहीं पहुंच पाता। सामाजिक बदनामी, जागरूकता की कमी और उपचार सुविधाओं तक सीमित पहुंच इसके प्रमुख कारण हैं।
राजस्थान भी चुनौती से अछूता नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में शराब, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की समस्या गंभीर है। तस्करी के मार्गों के कारण राज्य में नशे की उपलब्धता और चुनौती दोनों बढ़ रही हैं।
डॉ. धर्मदीप सिंह ने क्या कहा?
एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर के मनोरोग विभाग में सहायक आचार्य तथा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (ATF) और टेली-मानस राजस्थान के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मदीप सिंह का कहना है कि नशे को आज भी लोग चरित्र की कमजोरी समझते हैं, जबकि यह मस्तिष्क की एक गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उपचार और समय पर परामर्श से अधिकांश मरीज सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। परिवारों को मरीज का साथ देना चाहिए, क्योंकि शर्म और सामाजिक भेदभाव लोगों को इलाज से दूर कर देते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार को नशे से जुड़ी समस्या है तो टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर 24 घंटे निशुल्क और गोपनीय सहायता उपलब्ध है।
आंकड़े दे रहे साफ संकेत
देश में 16 करोड़ शराब उपभोक्ता, 2.26 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्ता, 3.1 करोड़ कैनाबिस उपभोक्ता, 26.7 करोड़ तंबाकू सेवन करने वाले और 85.7 लाख नशे की चपेट में बच्चे यह संकेत दे रहे हैं कि भारत के सामने नशा अब एक अदृश्य महामारी का रूप ले चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रोकथाम, उपचार और जागरूकता पर समान रूप से काम नहीं किया गया तो यह संकट आने वाले वर्षों में और गहरा सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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