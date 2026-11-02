40 विला-कॉटेज का खेल में सरकार ने मांगा हिसाब; IAS शिखर अग्रवाल को 7 दिन का अल्टीमेटम

30 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस में मीडिया में सामने आए खुलासे का भी जिक्र किया गया है। मामला सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने तक सीमित नहीं है

संपत्तियों को खरीदने में कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये खर्च किए गए। खास बात यह है कि खरीदने के बाद सभी विला-कॉटेज उसी कंपनी को लीज पर दे दिए गए

राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी का ब्योरा देने के मामले में उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कार्मिक विभाग ने पूछा है कि IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी को सालाना इम्मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में क्यों नहीं दिखाया गया। इस मामले में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सरकार की ओर से सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

30 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस में मीडिया में सामने आए खुलासे का भी जिक्र किया गया है। मामला सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिखर अग्रवाल को अब तय समय में अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद कार्मिक विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकता है।

एक कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे, फिर उसी को दे दिए लीज पर इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू प्रॉपर्टी खरीदने और फिर उसे लीज पर देने का है। IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से राजस्थान में कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इनमें अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं।

इन संपत्तियों को खरीदने में कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये खर्च किए गए। खास बात यह है कि खरीदने के बाद सभी विला-कॉटेज उसी कंपनी को लीज पर दे दिए गए, जिससे इन्हें खरीदा गया था। इस सौदे की शर्तों और संपत्तियों के ब्योरे को लेकर अब मामला जांच के दायरे में है।

जानकारी के मुताबिक, बुझड़ा के 20 कॉटेज चार लाख रुपये प्रति कॉटेज सालाना किराये पर दिए गए, जबकि अजबगढ़ के 20 विला का सालाना किराया पांच लाख रुपये प्रति विला तय किया गया। इस तरह दोनों जगह की संपत्तियों से सालाना कुल 1.80 करोड़ रुपये की लीज आय का हिसाब सामने आया है।

28 संपत्तियों में से रिकॉर्ड में सिर्फ 14 का ब्योरा प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर के नाम अजबगढ़ और बुझड़ा में कुल 28 विला-कॉटेज होने की जानकारी सामने आई, लेकिन सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न में सिर्फ 14 संपत्तियां ही दर्ज मिलीं।

रिकॉर्ड के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने 7 जनवरी 2026 को भरे गए अपने IPR में 14 विला-कॉटेज का ब्योरा दिया है। वहीं, प्रशाखा माथुर की ओर से 8 जनवरी 2026 को भरे गए IPR में प्रॉपर्टी की जानकारी शून्य दर्ज है, जबकि उनके नाम पर भी 14 विला-कॉटेज खरीदे जाने की बात सामने आई है।

अलवर के अजबगढ़ स्थित विला का ब्योरा प्रॉपर्टी रिटर्न में नहीं दिए जाने को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, शिखर अग्रवाल का दावा रहा है कि उन्होंने अपनी ओर से पूरी जानकारी दी थी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया। अब कार्मिक विभाग के नोटिस के जवाब में उन्हें इसी तरह के सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।