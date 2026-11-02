40 विला-कॉटेज का खेल में सरकार ने मांगा हिसाब; IAS शिखर अग्रवाल को 7 दिन का अल्टीमेटम
30 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस में मीडिया में सामने आए खुलासे का भी जिक्र किया गया है। मामला सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने तक सीमित नहीं है
राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी का ब्योरा देने के मामले में उन्हें नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कार्मिक विभाग ने पूछा है कि IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी को सालाना इम्मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में क्यों नहीं दिखाया गया। इस मामले में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सरकार की ओर से सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
30 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस में मीडिया में सामने आए खुलासे का भी जिक्र किया गया है। मामला सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिखर अग्रवाल को अब तय समय में अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद कार्मिक विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकता है।
एक कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे, फिर उसी को दे दिए लीज पर
इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू प्रॉपर्टी खरीदने और फिर उसे लीज पर देने का है। IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से राजस्थान में कुल 40 विला-कॉटेज खरीदे थे। इनमें अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं।
इन संपत्तियों को खरीदने में कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपये खर्च किए गए। खास बात यह है कि खरीदने के बाद सभी विला-कॉटेज उसी कंपनी को लीज पर दे दिए गए, जिससे इन्हें खरीदा गया था। इस सौदे की शर्तों और संपत्तियों के ब्योरे को लेकर अब मामला जांच के दायरे में है।
जानकारी के मुताबिक, बुझड़ा के 20 कॉटेज चार लाख रुपये प्रति कॉटेज सालाना किराये पर दिए गए, जबकि अजबगढ़ के 20 विला का सालाना किराया पांच लाख रुपये प्रति विला तय किया गया। इस तरह दोनों जगह की संपत्तियों से सालाना कुल 1.80 करोड़ रुपये की लीज आय का हिसाब सामने आया है।
28 संपत्तियों में से रिकॉर्ड में सिर्फ 14 का ब्योरा
प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर के नाम अजबगढ़ और बुझड़ा में कुल 28 विला-कॉटेज होने की जानकारी सामने आई, लेकिन सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न में सिर्फ 14 संपत्तियां ही दर्ज मिलीं।
रिकॉर्ड के अनुसार, शिखर अग्रवाल ने 7 जनवरी 2026 को भरे गए अपने IPR में 14 विला-कॉटेज का ब्योरा दिया है। वहीं, प्रशाखा माथुर की ओर से 8 जनवरी 2026 को भरे गए IPR में प्रॉपर्टी की जानकारी शून्य दर्ज है, जबकि उनके नाम पर भी 14 विला-कॉटेज खरीदे जाने की बात सामने आई है।
अलवर के अजबगढ़ स्थित विला का ब्योरा प्रॉपर्टी रिटर्न में नहीं दिए जाने को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, शिखर अग्रवाल का दावा रहा है कि उन्होंने अपनी ओर से पूरी जानकारी दी थी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में इसे अपडेट नहीं किया गया। अब कार्मिक विभाग के नोटिस के जवाब में उन्हें इसी तरह के सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
पहले ही पद से हटाए जा चुके हैं शिखर और प्रशाखा
40 विला-कॉटेज खरीद मामले में खुलासा होने के बाद IAS शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटाकर एपीओ किया जा चुका है। वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।