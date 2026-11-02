IAS शिखर अग्रवाल की पुरानी फाइलें भी खंगाल रही ACB; उदयपुर कलेक्टर से अब तक के फैसलों पर नजर

ACB की शुरुआती जांच फिलहाल विला खरीद मामले और निजी कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर दिए गए लाभों पर केंद्रित है।

ACB की जांच का अहम पहलू यह पता लगाना है कि गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर कितने और किस तरह के फायदे दिए गए।

IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बाजार भाव से काफी कम कीमत पर कई दर्जन रिसॉर्ट विला खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अब उनके पुराने कार्यकाल की फाइलें भी खंगाल रहा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि उदयपुर जिला कलेक्टर रहने के समय से लेकर अलग-अलग पदों पर तैनाती के दौरान ऐसे कौनसे फैसले लिए गए, जिनमें किसी कंपनी या व्यक्ति को कथित तौर पर अनुचित फायदा पहुंचाया गया हो।

ACB की शुरुआती जांच फिलहाल विला खरीद मामले और निजी कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर दिए गए लाभों पर केंद्रित है। हालांकि, अब जांच एजेंसी उनके पुराने सरकारी रिकॉर्ड, फैसलों और संबंधित विभागों की रिपोर्ट भी देख रही है। इससे जांच का दायरा बढ़ने की संभावना है।

उदयपुर कलेक्टर से अब तक का रिकॉर्ड खंगाल रही ACB ACB के सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी शिखर अग्रवाल के उदयपुर जिला कलेक्टर रहने के समय से लेकर अब तक के कार्यकाल से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। इसमें ऐसे फैसलों और लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है, जिनमें कथित पक्षपात या किसी को अनुचित लाभ देने की आशंका हो सकती है।

जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए किन फैसलों की गहराई से जांच करने की जरूरत है। हालांकि, अभी तक पुराने कार्यकाल से जुड़े किसी अन्य मामले में गड़बड़ी साबित होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

गोयल फैशन्स को क्या-क्या फायदा मिला, इसकी तलाश ACB की जांच का अहम पहलू यह पता लगाना है कि गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर कितने और किस तरह के फायदे दिए गए। ब्यूरो पहले आरोप लगा चुका है कि शिखर अग्रवाल ने कंपनी के निदेशकों के साथ मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग किया और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया।

जांच में रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में कथित छूट देने, अनिवार्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन किए बिना मंजूरियां जारी करने और विशेष रियायती वित्तीय पैकेज देने जैसे बिंदु शामिल हैं। ACB अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन फैसलों से कंपनी को वास्तविक तौर पर कितना फायदा हुआ और सरकारी स्तर पर लिए गए निर्णयों की प्रक्रिया क्या थी।

ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कंपनी को दिए गए लाभों की पूरी तस्वीर सामने लाने के लिए जांच जारी है।

सिर्फ अग्रवाल के विला नहीं, दूसरे खरीदारों की डील भी जांचेगी एजेंसी जांच का एक और अहम बिंदु यह है कि क्या इसी कंपनी ने दूसरे निवेशकों को भी इसी तरह के विला बाजार भाव से काफी कम कीमत पर बेचे थे। ACB यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि ऐसे सौदे हुए या नहीं और यदि हुए तो उनकी शर्तें क्या थीं।

इस पड़ताल से यह समझने में मदद मिल सकती है कि विला की कीमतों में कथित अंतर किसी खास खरीदार तक सीमित था या दूसरे निवेशकों को भी इसी तरह की रियायत मिली थी। हालांकि, दूसरे खरीदारों को सस्ती कीमत पर विला बेचे जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सरकार की मंजूरी के बाद शुरू हुई थी जांच शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ACB ने प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। अब उद्योग विभाग की ओर से सौंपी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। अग्रवाल उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात रहे थे। इसके बाद उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Orders) किया गया।

पत्नी प्रशाखा माथुर भी 31 अक्टूबर को हुई थीं एपीओ इस मामले के बीच शिखर अग्रवाल की पत्नी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) प्रशाखा माथुर को भी 31 अक्टूबर को एपीओ कर दिया गया था। हालांकि, उनके खिलाफ अलग से किसी जांच की घोषणा नहीं हुई है।