याचिका में शिखर अग्रवाल ने दावा किया है कि करीब 115 करोड़ रुपये के अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के पास प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी वैध कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की मंजूरियां मौजूद हैं।

याचिका में शिखर अग्रवाल ने दावा किया है कि करीब 115 करोड़ रुपये के अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के पास प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी वैध कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की मंजूरियां मौजूद हैं।

राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अजबगढ़ रिसॉर्ट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दायर कर एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है। अग्रवाल का तर्क है कि अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट को किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत स्तर पर मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्चस्तरीय बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दी थी। ऐसे में उन्हें अकेले इस मामले में जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

याचिका में शिखर अग्रवाल ने दावा किया है कि करीब 115 करोड़ रुपये के अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के पास प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी वैध कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की मंजूरियां मौजूद हैं। उन्होंने जांच की अनुमति देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को जांच की मंजूरी देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और न ही उनके स्पष्टीकरण पर विचार किया।

अग्रवाल ने हाईकोर्ट से मांग की है कि याचिका के अंतिम निस्तारण तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस मामले में हाईकोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।

अधूरे रिकॉर्ड पर ACB ने विभागों को फिर भेजे नोटिस दूसरी तरफ, एसीबी ने मामले की प्रारंभिक जांच तेज कर दी है। ब्यूरो की ओर से मांगे गए दस्तावेजों को संबंधित विभागों ने मंगलवार (17 नवंबर) को मुख्यालय भेजा, लेकिन कई विभागों ने पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। कुछ विभागों की ओर से अधूरी जानकारी भेजे जाने के बाद एसीबी ने उन्हें दोबारा नोटिस जारी किए हैं। रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।

इससे पहले 14 नवंबर को एसीबी ने विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर अजबगढ़ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। अब मुख्यालय पहुंचे रिकॉर्ड की जांच के लिए टीमें लगाई गई हैं। अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज और फाइल की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, ताकि मंजूरियों की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट हो सके।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगा मंजूरियों का पूरा हिसाब एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर रिसॉर्ट से जुड़ी अनुमतियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और समय-समय पर उनमें किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा है। जांच एजेंसी ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट सहित दूसरी परियोजनाओं की मंजूरियों का विवरण भी तलब किया है।

ब्यूरो यह जानना चाहता है कि इन स्वीकृतियों को जारी करते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की भूमिका, फाइलों के निस्तारण और मंजूरी देने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं।

इसके अलावा स्वीकृतियों के लिए तय चेकलिस्ट में किए गए बदलावों और उनके पीछे के कारणों का ब्योरा भी मांगा गया है। लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी की शर्तों में किसी तरह का बदलाव हुआ तो उसे मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति, नोटशीट और संबंधित पत्रावलियां भी जांच का हिस्सा हैं।

नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन के बदलाव भी जांच के दायरे में एसीबी की जांच केवल रिसॉर्ट की मंजूरियों तक सीमित नहीं है। नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। एजेंसी ने 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना और इसके बाद जोनल मास्टर प्लान में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि बदलाव किस आधार पर किए गए और उन्हें किस अधिकारी ने मंजूरी दी।

ढाई साल में एक ही कंपनी से खरीदे थे 40 विला-कॉटेज दरअसल, यह पूरा मामला आईएएस शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों की ओर से एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदने से जुड़ा है। आरोपों और सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक, परिवार ने करीब ढाई साल के भीतर गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से ये संपत्तियां खरीदीं।

इनमें अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट के 20 विला की रजिस्ट्री मार्च 2026 में हुई, जबकि उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट के 20 कॉटेज की रजिस्ट्री सितंबर 2023 में कराई गई थी। खरीदारों में शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटे और सास-ससुर शामिल हैं।