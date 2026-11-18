ACB की जांच में आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाया। इसके लिए लैंड कन्वर्जन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरियों और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज में नियमों को दरकिनार किया गया।

राजस्थान के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनंता रिसॉर्ट में परिवार के नाम पर विला-कॉटेज खरीदने और कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

ACB की जांच में आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाया। इसके लिए लैंड कन्वर्जन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरियों और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज में नियमों को दरकिनार किया गया। कंपनी को सरकारी रियायतों के जरिए लाभ पहुंचाने के आरोप भी हैं। मामले का खुलासा होने के बाद 28 अक्टूबर की देर रात सरकार ने शिखर अग्रवाल को APO कर दिया था।

सरकार की मंजूरी के बाद शुरू हुई थी जांच ACB के डीजी गोविंद गुप्ता के मुताबिक, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को इस मामले में प्राथमिक जांच (PE) दर्ज की गई थी। अलग-अलग विभागों से दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटाकर जांच की गई। प्राथमिक जांच में आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद अब FIR दर्ज की गई है। जांच का दायरा विला खरीद से लेकर सरकारी विभागों की मंजूरियों और कंपनी को मिले आर्थिक लाभ तक फैला हुआ है।

परिवार के नाम पर खरीदे 40 विला, कीमतों पर उठे सवाल ACB की जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। यानी एक ही दिन में परिवार ने 20 विला खरीदे। इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए बताई गई। खास बात यह रही कि खरीद के उसी दिन विला को परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।

इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला खरीदे गए। ये विला शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और सास-ससुर के नाम पर थे। इनकी कीमत 14 से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई।

ACB के अनुसार, इन विला की कीमत डीएलसी दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक कम थी। जबकि इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस अंतर के कारण कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा पहुंचा।

59 लाख के विला की कीमत 11 लाख कैसे? जांच में अनंता रिसॉर्ट जयपुर में विला खरीद का एक और मामला सामने आया है। 15 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। ACB इस खरीद और कीमतों के अंतर की भी जांच कर रही है।

कलेक्टर रहते हुए जमीन कन्वर्जन में गड़बड़ी का आरोप ACB की जांच में वर्ष 2006 का मामला भी शामिल है। उस समय शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में बदल दिया गया। इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की एनओसी नहीं ली गई। बाद में जमीन से जुड़ी दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत जमीन सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और ले-आउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूर कराने की शर्त शामिल थी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट भी बदली शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। ACB के मुताबिक, 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में बदलाव किए गए। प्रक्रिया सरल बनाने के नाम पर लैंड कन्वर्जन दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स को मंजूरियां दी गईं।

100 करोड़ के निवेश की पात्रता पर भी सवाल राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा था। ACB का आरोप है कि आवेदन के समय प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी शामिल की गई, जबकि उसकी रजिस्ट्री और कन्वर्जन नहीं हुआ था।

जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी 135 में से 127 विला बेच चुकी थी। इसके बावजूद यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए तय किया गया। ACB का आरोप है कि कंपनी को कस्टमाइज्ड पैकेज के जरिए अतिरिक्त अनुदान और छूट का लाभ दिलाया गया।

हाईकोर्ट में याचिका, 19 नवंबर को सुनवाई ACB जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना जांच की अनुमति दी। याचिका में जांच की मंजूरी रद्द करने और FIR सहित दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।