रिसॉर्ट की मंजूरी का कौन सा राज खोलना चाहती है ACB; IAS शिखर अग्रवाल की फाइलें तलब

एसीबी सूत्रों के अनुसार, जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से विस्तृत जानकारी मांगी है।

एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी की गई विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।

IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसी अब रिसॉर्ट से जुड़ी सरकारी मंजूरियों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एनओसी और वन विभाग से संबंधित स्वीकृतियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस सिलसिले में एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रावलियां तलब की हैं। इनमें अलग-अलग परियोजनाओं को जारी की गई मंजूरियों से लेकर उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों तक का रिकॉर्ड शामिल है।

एसीबी सूत्रों के अनुसार, जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से विस्तृत जानकारी मांगी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि स्वीकृतियों की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही।

अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक की मंजूरियों का हिसाब मांगा

एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी की गई विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसमें 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' और 'कंसेंट टू ऑपरेट' के साथ अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी शामिल हैं।

जांच एजेंसी ने इन मंजूरियों से संबंधित पत्रावलियां, नोटशीट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति देने के दौरान नियमों और तय प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया। मंजूरी से जुड़े मामलों का निस्तारण किस स्तर पर हुआ और संबंधित अधिकारियों ने क्या भूमिका निभाई, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

चेकलिस्ट में बदलाव क्यों किए गए, इसकी भी पड़ताल जांच का एक अहम पहलू मंजूरी देने के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में समय-समय पर किए गए बदलाव हैं। एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच चेकलिस्ट में हुए सभी बदलावों का विवरण मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी और इनके पीछे क्या औचित्य था।

एजेंसी ने लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। यदि इन शर्तों में किसी तरह की छूट या संशोधन किया गया तो उसे किस सक्षम अधिकारी या स्तर से मंजूरी मिली, इससे संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट भी मांगी गई हैं।

एसीबी यह जांचना चाहती है कि नियमों और शर्तों में बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए गए थे या नहीं। इसके लिए स्वीकृति से जुड़े अधिकारियों और निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई जा रही है।

नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन के रिकॉर्ड भी खंगालेगी ACB रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों के साथ नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन भी जांच के दायरे में है। एसीबी ने 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) और इसके तहत तैयार जोनल मास्टर प्लान से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

जांच एजेंसी ने जोनल मास्टर प्लान में बाद में किए गए किसी भी बदलाव का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें बदलाव का कारण, उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी और संबंधित विभागों की पत्रावलियां भी शामिल हैं।