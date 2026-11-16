रिसॉर्ट की मंजूरी का कौन सा राज खोलना चाहती है ACB; IAS शिखर अग्रवाल की फाइलें तलब
एसीबी सूत्रों के अनुसार, जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से विस्तृत जानकारी मांगी है।
IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसी अब रिसॉर्ट से जुड़ी सरकारी मंजूरियों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एनओसी और वन विभाग से संबंधित स्वीकृतियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस सिलसिले में एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रावलियां तलब की हैं। इनमें अलग-अलग परियोजनाओं को जारी की गई मंजूरियों से लेकर उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों तक का रिकॉर्ड शामिल है।
एसीबी सूत्रों के अनुसार, जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने IAS शिखर अग्रवाल और अन्य के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से विस्तृत जानकारी मांगी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि स्वीकृतियों की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 तक की मंजूरियों का हिसाब मांगा
एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी की गई विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृतियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसमें 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' और 'कंसेंट टू ऑपरेट' के साथ अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी शामिल हैं।
जांच एजेंसी ने इन मंजूरियों से संबंधित पत्रावलियां, नोटशीट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति देने के दौरान नियमों और तय प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया। मंजूरी से जुड़े मामलों का निस्तारण किस स्तर पर हुआ और संबंधित अधिकारियों ने क्या भूमिका निभाई, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
चेकलिस्ट में बदलाव क्यों किए गए, इसकी भी पड़ताल
जांच का एक अहम पहलू मंजूरी देने के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में समय-समय पर किए गए बदलाव हैं। एसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच चेकलिस्ट में हुए सभी बदलावों का विवरण मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी और इनके पीछे क्या औचित्य था।
एजेंसी ने लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। यदि इन शर्तों में किसी तरह की छूट या संशोधन किया गया तो उसे किस सक्षम अधिकारी या स्तर से मंजूरी मिली, इससे संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट भी मांगी गई हैं।
एसीबी यह जांचना चाहती है कि नियमों और शर्तों में बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए गए थे या नहीं। इसके लिए स्वीकृति से जुड़े अधिकारियों और निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई जा रही है।
नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन के रिकॉर्ड भी खंगालेगी ACB
रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों के साथ नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन भी जांच के दायरे में है। एसीबी ने 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) और इसके तहत तैयार जोनल मास्टर प्लान से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।
जांच एजेंसी ने जोनल मास्टर प्लान में बाद में किए गए किसी भी बदलाव का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें बदलाव का कारण, उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी और संबंधित विभागों की पत्रावलियां भी शामिल हैं।
दस्तावेजों से तय होगी अधिकारियों की भूमिका
एसीबी अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिलने वाले दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी देने की प्रक्रिया, नियमों में किए गए बदलाव और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी। जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि रिसॉर्ट और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी स्वीकृतियां किस प्रक्रिया के तहत जारी की गईं और क्या इनमें निर्धारित नियमों का पालन हुआ था।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।