इससे पहले शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था,

हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।

एक तरफ आलीशान विला की खरीद, दूसरी तरफ सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप और अब अदालतों के चक्कर। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के लिए 64 विला की खरीद का मामला लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिस मामले में पहले 40 विला की खरीद का खुलासा हुआ था, जांच आगे बढ़ी तो यह आंकड़ा 64 तक पहुंच गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ACB की FIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

शनिवार को जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने शिखर अग्रवाल की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की। अग्रवाल ने ACB की जांच और FIR पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा। साथ ही हाईकोर्ट से कहा कि मामले को जल्द सुना जाए और किसी भी कारण से सुनवाई टाली नहीं जाए।

हाईकोर्ट से खाली हाथ लौटे, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली तत्काल राहत इससे पहले शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की गई थी।

हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शिखर अग्रवाल को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही जांच की अनुमति दे दी गई। उस समय वे देश में मौजूद भी नहीं थे।

रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि अग्रवाल वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और उनका करियर बेदाग रहा है। उन्होंने जिन विला की खरीद की, उनकी जानकारी खुद सरकार को दी थी और आयकर रिटर्न में भी उनका उल्लेख किया गया था। उनकी ओर से कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने राहत का रास्ता बंद नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार जरूर किया, लेकिन शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट में अंतरिम राहत के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दे दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने सभी कानूनी मुद्दे और दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखने की स्वतंत्रता भी दी।

राज्य सरकार की ओर से अंतरिम राहत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। राज्य की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और पद्मेश मिश्रा ने पैरवी की।

40 विला से शुरू हुई कहानी, जांच में सामने आए 64 विला इस पूरे मामले की शुरुआत 40 विला और कॉटेज की खरीद के खुलासे से हुई थी। दैनिक भास्कर ने 27 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रकाशित कर बताया था कि IAS शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटों और सास-ससुर के नाम पर करीब ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 विला-कॉटेज खरीदे गए।

इसके बाद ACB ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की। जांच की परतें खुलीं तो जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 और विला का मामला सामने आया।

आरोप है कि अक्टूबर में इन विला को 11-11 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इनकी कीमत 59-59 लाख रुपए बताई गई थी। यानी ब्रोशर में दर्ज कीमत और कथित खरीद मूल्य के बीच बड़ा अंतर था। इस खुलासे के बाद परिवार के नाम पर खरीदे गए विला की कुल संख्या 40 से बढ़कर 64 हो गई।

18 नवंबर को दर्ज हुई FIR, कंपनी के संचालक भी आरोपी ACB ने 18 नवंबर को IAS शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड (अनंता रिसॉर्ट्स) के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

जांच का केंद्र यह आरोप है कि निजी कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर विला खरीदे गए।