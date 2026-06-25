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पति, पत्नी और वो; जयपुर में पत्नी ने पति को सौतन के साथ पकड़ा, जमकर की कुटाई

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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सुबह जब पति घर से बाइक लेकर निकला तो पत्नी भी उसके पीछे-पीछे निकल पड़ी। कुछ दूरी पर पति ने एक महिला को बाइक पर बैठाया। पत्नी के लिए यही वह पल था, जिसका उसे इंतजार था।

जयपुर की व्यस्त टोंक रोड पर उस वक्त लोगों के कदम थम गए, जब एक महिला अचानक सड़क पर खड़ी बाइक के पास पहुंची और देखते ही देखते थप्पड़ों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। मामला सिर्फ पति-पत्नी के झगड़े का नहीं था, बल्कि इसमें शक, बेवफाई, घरेलू कलह और लंबे समय से दबे गुस्से का ऐसा विस्फोट था, जिसने सड़क को कुछ मिनटों के लिए अखाड़े में बदल दिया।

वायरल वीडियो ने खींचा सबका ध्यान

घटना गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास गोल्डन लीफ बिल्डिंग के सामने की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला पहले दूसरी महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटती नजर आती है, फिर पति पर टूट पड़ती है। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने वीडियो रिकॉर्ड करते रहे और कई लोग तो महिला को और भड़काते भी दिखाई दिए।

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शक ने लिया जासूसी का रूप

बताया जा रहा है कि पत्नी को लंबे समय से अपने पति पर किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने का शक था। घर में आए दिन होने वाले विवाद और कथित मारपीट से परेशान महिला ने इस बार खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने पति की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दी और उसी जासूसी ने उसे उस मोड़ तक पहुंचा दिया, जहां उसका शक हकीकत में बदलता दिखाई दिया।

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सुबह से पीछा करती रही पत्नी

सुबह जब पति घर से बाइक लेकर निकला तो पत्नी भी उसके पीछे-पीछे निकल पड़ी। कुछ दूरी पर पति ने एक महिला को बाइक पर बैठाया। पत्नी के लिए यही वह पल था, जिसका उसे इंतजार था। उसने पीछा जारी रखा और मौका मिलते ही गोल्डन लीफ बिल्डिंग के पास बाइक रुकवा दी।

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सड़क पर फूटा गुस्सा

इसके बाद जो हुआ, उसने राह चलते लोगों को भी रोक दिया। पत्नी ने बाइक से उतारकर कथित गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया और थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। बाल पकड़कर सड़क पर घसीटने तक की नौबत आ गई। महिला को पिटता देख पति बीच-बचाव के लिए आया, लेकिन इससे पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पति की कॉलर पकड़ ली और उसके ऊपर भी हाथ छोड़ दिए।

तमाशबीन नहीं, उकसाने वाली बनी भीड़

दिलचस्प बात यह रही कि सड़क पर मौजूद भीड़ दर्शक बनने की बजाय इस पूरे विवाद का हिस्सा बन गई। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई पत्नी को पति की और पिटाई करने की सलाह दे रहा था। भीड़ से आवाजें आने लगीं कि पहले पति को सबक सिखाओ। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो सड़क पर किसी फिल्म का लाइव सीन चल रहा हो।

हेलमेट हटाकर किया बेनकाब

वीडियो में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। पति ने हेलमेट पहन रखा था और चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। भीड़ ने उसकी पहचान उजागर करने की मांग की तो पत्नी ने खुद उसका हेलमेट और कपड़ा हटाकर चेहरा सबके सामने कर दिया। इसके बाद महिला का दर्द भी सड़क पर फूट पड़ा। वह लगातार चिल्लाती रही कि पति रोज उसके साथ मारपीट करता है और आज वह उसे छोड़ने वाली नहीं है।

‘आज इसकी बारी है’

महिला का गुस्सा सिर्फ अफेयर को लेकर नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह बार-बार कह रही थी कि वह लंबे समय से पति की प्रताड़ना सह रही थी। सड़क पर हुई यह मारपीट उसके लिए सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि जमा हुए आक्रोश का विस्फोट बन गई।

किसी तरह शांत हुआ मामला

करीब 15 मिनट तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। पति किसी तरह कथित गर्लफ्रेंड को वहां से लेकर निकल गया और धीरे-धीरे भीड़ भी छंट गई।

वीडियो में दिखी कहानी, सच अभी बाकी

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है, वही पूरी कहानी नहीं माना जा सकता। पति-पत्नी के रिश्ते में आखिर कितने समय से तनाव था, घरेलू विवाद की असली वजह क्या थी और कथित गर्लफ्रेंड की भूमिका क्या थी, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है।

पुलिस क्या कह रही है?

बजाज नगर थाना पुलिस के अनुसार वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है।

रिश्तों के टूटते भरोसे की कहानी

यह घटना सिर्फ सड़क पर हुए हंगामे की कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते की कहानी भी है, जिसमें भरोसा टूट गया, शक बढ़ता गया और आखिरकार गुस्सा बीच सड़क पर फट पड़ा। जयपुर की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है, तो उसका अंत अक्सर ऐसे ही सार्वजनिक टकराव में क्यों दिखाई देता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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