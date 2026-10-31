टोंक में पत्नी से मिलने गया पति,साले ने पेट्रोल डालकर जलाया; 13 दिन बाद मौत

मामले में गोविंद दलवासा निवासी जगदीश खटीक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनका भांजा शिवराज 16 अक्टूबर को देवली में अपनी पत्नी ज्योति से मिलने गया था।

शाम करीब 5 बजे शिवराज ने होटल से नंदू को फोन किया और पत्नी ज्योति के बारे में पूछा। आरोप है कि इसी बात को लेकर नंदू नाराज हो गया।

टोंक के देवली में पत्नी से मिलने पहुंचे एक युवक के साथ ऐसा खौफनाक घटनाक्रम हुआ कि 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसकी जान चली गई। आरोप है कि युवक को पहले होटल से मारपीट करते हुए अगवा किया गया और फिर मकान में ले जाकर उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। घटना 16 अक्टूबर की है। गंभीर रूप से झुलसे शिवराज खटीक ने 29 अक्टूबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने उसके साले और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पत्नी से मिलने पहुंचा, फिर साले से हुआ विवाद मामले में गोविंद दलवासा निवासी जगदीश खटीक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनका भांजा शिवराज 16 अक्टूबर को देवली में अपनी पत्नी ज्योति से मिलने गया था। ज्योति अपने भाई नंदू खटीक के साथ देवली में रहती है।

शाम करीब 5 बजे शिवराज ने होटल से नंदू को फोन किया और पत्नी ज्योति के बारे में पूछा। आरोप है कि इसी बात को लेकर नंदू नाराज हो गया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शिवराज के साथ मारपीट की गई।

होटल पहुंचे युवक, मारपीट कर घसीटते हुए ले गए परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार, नंदू खटीक, अजय खटीक और 4-5 अन्य युवक होटल पहुंचे। आरोप है कि सभी ने शिवराज के साथ मारपीट की और उसे घसीटते हुए होटल से बाहर ले गए। इसके बाद उसे जबरन एजेंसी एरिया स्थित मकान पर ले जाया गया।

होटल से शिवराज को ले जाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद होने की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि मकान में ले जाने के बाद आरोपियों ने शिवराज के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे वह बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां 29 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई।

भाई का आरोप- पत्नी के दूसरे युवक से थे संबंध शिवराज के भाई युवराज खटीक ने आरोप लगाया कि 6 अक्टूबर को जयपुर के गौनेर रोड स्थित मकान में परिवार ने शिवराज की पत्नी को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। युवराज के मुताबिक, कमरे का गेट अंदर से बंद था। परिवार के पहुंचने पर वहां मौजूद युवक ने उसके हाथ पर लोहे के पाइप से वार किया और भागने लगा।

युवराज का दावा है कि भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने शिवराज की पत्नी से संबंध होने और उसके बुलाने पर घर आने की बात कबूल की थी। युवराज के अनुसार, परिवार ने इस बारे में शिवराज को बताया। इसके बाद शिवराज ने फोन पर ससुराल पक्ष को भी अपनी बात बताई, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी का पक्ष लिया।

परिवार पर केस, फिर ससुराल पहुंचा शिवराज युवराज ने बताया कि पत्नी की बड़ी बहन और उसका पति अगले दिन उनके घर आए और ज्योति को अपने साथ ले गए। इसके बाद परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। युवराज के मुताबिक, पुलिस ने उसके पिता और उसे डिटेन किया था। बाद में परिवार ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा भी करवाया।

शिवराज चेन्नई में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। युवराज के अनुसार, 9 अक्टूबर को वह चेन्नई से जयपुर आया था। इसी दौरान शिवराज को पत्नी और उसके भाई का फोन आया कि वह अपने पैसे और गहने ले जाए। आरोप है कि शिवराज परिवार को बताए बिना देवली चला गया और वहां होटल में ठहरा था। इसके बाद उसके साथ मारपीट कर आग लगाने की घटना हुई।

मौत से पहले वीडियो में लगाए गंभीर आरोप इस मामले में शिवराज का मौत से पहले बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में उसने अपने साले, अजय खटीक और अन्य लोगों पर मारपीट करने और जलाने के आरोप लगाए हैं। शिवराज ने बताया कि वह पत्नी से बात करने के इरादे से देवली आया था। उसने कहा कि वह तनाव में था और होटल में खाना-पीना कर रहा था, तभी उसका साला और अन्य युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की।

पुलिस कर रही मामले की जांच