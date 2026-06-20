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हमने जहर खा लिया है, हमें बचा लो; अलवर में रेलवे जंक्शन पर पति पत्नी ने खाया जहर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस जांच में सामने आया है कि स्टेशन पहुंचने के बाद शेर सिंह ने बाजार से जहरीली दवा खरीदी और पहले पत्नी को दी, फिर खुद सेवन किया। जहर का असर होते ही जब दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। 

हमने जहर खा लिया है, हमें बचा लो; अलवर में रेलवे जंक्शन पर पति पत्नी ने खाया जहर

अलवर रेलवे जंक्शन पर शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। चंडीगढ़ गांव निवासी एक दंपत्ति ने पारिवारिक कलह के चलते जहर का सेवन कर लिया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और परिजनों में हड़कंप मच गया। इस दुखद हादसे में पत्नी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं पति की हालत नाजुक बनी हुई है।

विवाद का वो मनहूस पल और मौत का फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, ढाई साल पहले प्रेम विवाह करने वाले शेर सिंह और उसकी पत्नी निकिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह जब शेर सिंह घर से बाहर निकल रहे थे, तब निकिता ने उनसे टोका-टोकी की। गुस्से में शेर सिंह ने कहा कि वह मरने जा रहे हैं, जिसके जवाब में निकिता ने भी आवेश में आकर कहा कि वह भी उनके साथ मरेगी। इसी आवेश में दोनों अलवर रेलवे जंक्शन पहुंच गए।

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बाजार से जहर खरीदकर दिया जान को धोखा

पुलिस जांच में सामने आया है कि स्टेशन पहुंचने के बाद शेर सिंह ने बाजार से जहरीली दवा खरीदी और पहले पत्नी को दी, फिर खुद सेवन किया। जहर का असर होते ही जब दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बदहवास शेर सिंह ने अलवर शहर में रह रहे एक रिश्तेदार को फोन कर आपबीती बताई। फोन पर उनकी आखिरी पुकार थी, हमने जहर खा लिया है, हमें बचा लो।

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अस्पताल में टूटी सांसों की डोर

रिश्तेदार तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को आनन-फानन में अलवर जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देर रात उपचार के दौरान निकिता ने दम तोड़ दिया। शेर सिंह फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।

नवजात की मौत ने गहराया था जीवन का तनाव

इस मामले के पीछे का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि डेढ़ महीने पहले ही इस दंपत्ति के घर एक नवजात ने जन्म लिया था, लेकिन उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद से ही घर में गहरा तनाव व्याप्त था, जिसे पुलिस आत्महत्या के इस प्रयास का एक मुख्य कारण मान रही है।

पुलिस की जांच और आगामी कार्रवाई

शेर सिंह आधार और ई-मित्र केंद्र पर काम करते हैं। पुलिस ने अब मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती शेर सिंह के होश में आने के बाद ही पुलिस उनसे पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की सही वजह स्पष्ट कर पाएगी। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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