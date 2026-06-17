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हृदय परिवर्तन या हालात परिवर्तन? कोटा में गहलोत पायलट की एक तस्वीर ने फिर छेड़ी राजस्थान कांग्रेस की सियासत

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कोटा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी से पहले नेताओं के बीच हुई यह बातचीत भले ही अनौपचारिक रही हो, लेकिन उसकी तस्वीर ने औपचारिक राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि माहौल काफी हल्का-फुल्का था 

हृदय परिवर्तन या हालात परिवर्तन? कोटा में गहलोत पायलट की एक तस्वीर ने फिर छेड़ी राजस्थान कांग्रेस की सियासत

राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं और न स्थायी विरोधी यह कहावत बुधवार को कोटा एयरपोर्ट लाउंज से सामने आई एक तस्वीर को देखकर फिर याद आ गई। पिछले कुछ समय से बयानों, आरोपों और राजनीतिक तल्खियों को लेकर चर्चा में रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक ही फ्रेम में न केवल साथ दिखाई दिए, बल्कि खुलकर हंसते-मुस्कुराते भी नजर आए। तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपसी बातचीत में इतने सहज दिखे कि राजनीतिक गलियारों में नया सवाल उठ खड़ा हुआ क्या यह हृदय परिवर्तन है या फिर हालात परिवर्तन?

राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले एयरपोर्ट लाउंज में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा था। इसी दौरान गहलोत, पायलट और डोटासरा के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। बातचीत के बीच अशोक गहलोत ने कोई ऐसी बात कही कि सचिन पायलट, डोटासरा और वहां मौजूद अन्य नेता भी ठहाके लगाने लगे। कैमरे में कैद हुआ यह पल अब सियासी चर्चा का विषय बन गया है।

तस्वीर में दिखी सहजता, सियासत में शुरू हुई व्याख्या

राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों के लिए यह तस्वीर सामान्य नहीं मानी जा रही। वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में गहलोत और पायलट के रिश्ते कई बार राजनीतिक बहस का विषय बने। कभी नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई तो कभी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर बयान सुर्खियों में रहे। ऐसे में दोनों नेताओं का इस तरह खुलकर बातचीत करना और हंसना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सकारात्मक संकेत बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बदलते राजनीतिक हालात से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व अब एकजुटता का संदेश देना चाहता है, वहीं कुछ इसे आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर नेताओं की रणनीतिक नजदीकी मान रहे हैं।

राहुल गांधी के दौरे ने बदला माहौल?

राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छात्र और युवा मुद्दों को लेकर आयोजित कार्यक्रमों के बीच पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह के अंदरूनी विवाद की छवि से बचना चाहता है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का एक साथ दिखाई देना और सहज संवाद करना कार्यकर्ताओं के लिए भी सकारात्मक संदेश माना जा रहा है।

कोटा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी से पहले नेताओं के बीच हुई यह बातचीत भले ही अनौपचारिक रही हो, लेकिन उसकी तस्वीर ने औपचारिक राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि माहौल काफी हल्का-फुल्का था और नेताओं के बीच संवाद पूरी सहजता से चल रहा था।

हृदय परिवर्तन या हालात परिवर्तन?

राजनीति में तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती हैं। यही वजह है कि इस तस्वीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर यह बदलाव किसका संकेत है। क्या नेताओं के बीच पुराने मतभेद अब पीछे छूट चुके हैं? क्या कांग्रेस के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों ने सभी को एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया है? या फिर यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, जिसे राजनीतिक नजरिए से ज्यादा पढ़ा जा रहा है?

इन सवालों के जवाब भले ही आने वाले दिनों में मिलें, लेकिन फिलहाल कोटा एयरपोर्ट लाउंज की यह तस्वीर चर्चा के केंद्र में है। तस्वीर में मौजूद मुस्कानें और ठहाके इतना जरूर बता रहे हैं कि राजनीति के मंच पर संवाद के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं।

एक तस्वीर, कई संदेश

राहुल गांधी के दौरे से पहले सामने आई इस तस्वीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया है। वहीं विपक्षी दलों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी चर्चा का नया विषय मिल गया है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक संकेत बन गई है, जिसकी हर कोई अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है।

और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है क्या यह नेताओं का हृदय परिवर्तन है या फिर बदलते राजनीतिक हालात का असर? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन कोटा से आई इस मुस्कुराती तस्वीर ने सियासी माहौल में नई बहस जरूर छेड़ दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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