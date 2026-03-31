होटलों पर खर्च, RIC गेस्ट हाउस पर रोक! इंतजारशास्त्र के ज़रिए गहलोत ने भाजपा सरकार को घेरा

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अपनी चर्चित ‘इंतजारशास्त्र’ सीरीज के नौवें अध्याय (चैप्टर-9) के माध्यम से राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अपनी चर्चित ‘इंतजारशास्त्र’ सीरीज के नौवें अध्याय (चैप्टर-9) के माध्यम से राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) के अधूरे पड़े गेस्ट हाउस को मुद्दा बनाते हुए सरकार की नीयत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मोदी और मैक्रों की तारीफ का हवाला पूर्व सीएम गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में याद दिलाया कि जयपुर का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर एक ऐसा प्रतिष्ठित स्थल है, जिसकी भव्यता और व्यवस्थाओं की सराहना खुद प्रधानमंत्री Narendra Modi और फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने अपने जयपुर दौरे के दौरान की थी।

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर चुका है, तो इसके गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य आखिर क्यों रोक दिया गया? उन्होंने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल बताते हुए कहा कि यह निर्णय समझ से परे है।

जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप गहलोत ने भाजपा सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि RIC में लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो रहे हैं, जिनमें देश-विदेश से मेहमान भाग लेते हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि गेस्ट हाउस का निर्माण रुकने के कारण सरकारी मेहमानों को ठहराने के लिए महंगे निजी होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है।

गहलोत ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार गेस्ट हाउस का बजट रोककर जनता की गाढ़ी कमाई को होटलों पर खर्च कर रही है। उनका कहना है कि यदि गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो जाता, तो यह खर्च काफी हद तक बचाया जा सकता था और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता।

‘नकारात्मक राजनीति’ का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक मानसिकता से जोड़ते हुए भाजपा पर ‘नकारात्मक राजनीति’ करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब RIC प्रोजेक्ट को रोका गया हो। गहलोत ने 2014 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया था। बाद में कांग्रेस सरकार बनने पर इसे फिर से शुरू किया गया और यह केंद्र तैयार हो सका।

गहलोत ने सवाल उठाया कि क्या वर्तमान सरकार विकास कार्यों को केवल इसलिए रोक रही है क्योंकि वे पिछली सरकार की योजनाओं का हिस्सा थे? उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के साथ अन्याय बताया।

सियासी बयानबाजी तेज गहलोत के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। RIC का अधूरा गेस्ट हाउस अब एक नया राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है, जिस पर आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत की ‘इंतजारशास्त्र’ सीरीज लगातार सरकार को घेरने का एक रणनीतिक प्रयास है, जिसके जरिए वे प्रशासनिक फैसलों को जनता के बीच मुद्दा बना रहे हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार फिलहाल, इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, जिस तरह से गहलोत ने सीधे तौर पर सरकार की मंशा और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, उससे यह मुद्दा आने वाले समय में और अधिक तूल पकड़ सकता है।