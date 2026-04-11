हाई एज, हाई रिस्क…लेकिन रिजल्ट सुपरहिट;106 साल की महिला का SMS में जटिल ऑपरेशन

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। यहां 106 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अत्यंत जटिल ऑपरेशन दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) तकनीक से सफलतापूर्वक किया गया।

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। यहां 106 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अत्यंत जटिल ऑपरेशन दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) तकनीक से सफलतापूर्वक किया गया। इतनी अधिक उम्र में इस तरह की सर्जरी न सिर्फ चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, बल्कि मेडिकल साइंस में बेहद दुर्लभ मामलों में शामिल होती है।

झुंझुनूं की महिला बनी मिसाल झुंझुनूं जिले की रहने वाली 106 वर्षीय बनारसी देवी को पित्त की थैली (गॉल ब्लैडर) और पित्त नली (CBD) में पथरी की गंभीर समस्या थी। दर्द और जटिलता बढ़ने पर उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया। उम्र को देखते हुए यह मामला डॉक्टरों के लिए काफी संवेदनशील और जोखिम भरा था।

दूरबीन तकनीक से किया गया ऑपरेशन सर्जिकल यूनिट-2 की टीम ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक का सहारा लिया। ऑपरेशन का नेतृत्व डॉ. अमित जैन ने किया, जबकि वरिष्ठ सर्जन डॉ. प्रभा ओम के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस सर्जरी की खास बात यह रही कि पित्त की थैली और पित्त नली—दोनों में मौजूद पथरी का इलाज एक ही प्रक्रिया में किया गया।

लेप्रोस्कोपिक तकनीक, जिसे आम भाषा में “दूरबीन से ऑपरेशन” कहा जाता है, में शरीर पर बड़े चीरे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे मरीज को कम दर्द होता है और रिकवरी भी तेजी से होती है—जो इस उम्र के मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण था।

चुनौती से कम नहीं था यह मामला 106 साल की उम्र में किसी भी प्रकार की सर्जरी करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे मरीजों में एनेस्थीसिया का जोखिम, ऑपरेशन के दौरान शरीर की प्रतिक्रिया और बाद की रिकवरी—तीनों ही बेहद संवेदनशील होते हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी, अनुभव और तकनीकी दक्षता के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया।

24 घंटे में मिली राहत, स्वस्थ होकर छुट्टी ऑपरेशन के बाद मरीज को 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार, इस दौरान उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर रही और रिकवरी भी उम्मीद से बेहतर रही। इसके बाद उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इतनी उम्र में इतनी तेज रिकवरी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

डॉक्टर बोले—दुर्लभ और ऐतिहासिक केस सर्जरी का नेतृत्व कर रहे डॉ. अमित जैन ने बताया कि 106 वर्ष की आयु में इस प्रकार का सफल ऑपरेशन बेहद दुर्लभ है और संभवतः यह अपने तरह का पहला मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सफलता टीमवर्क, आधुनिक तकनीक और सटीक मेडिकल प्लानिंग का परिणाम है।

पूरी टीम ने निभाई अहम भूमिका इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाने में सर्जिकल टीम के कई डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टीम में डॉ. अमित गोयल, डॉ. प्रवीण जोशी, डॉ. जय, डॉ. शोभित, डॉ. गरिमा, डॉ. कविता, डॉ. रजत, डॉ. दीक्षा, डॉ. हर्षिता, डॉ. शशांक, डॉ. आर. रंगनाथ, डॉ. आकाश और डॉ. विनय राज शामिल रहे।

वहीं एनेस्थीसिया टीम ने भी ऑपरेशन को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसमें डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. इंदु वर्मा और डॉ. मनोज सोनी शामिल रहे।