हीटवेव से तड़पता राजस्थान, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट; 1 जून तक बदलेगा मौसम

राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने का अनुमान जताते हुए 12 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने का अनुमान जताते हुए 12 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। यह सिस्टम 1 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है।

हालांकि मौसम बदलने से पहले गुरुवार को प्रदेश ने इस सीजन की सबसे तीखी गर्मी झेली। राजधानी जयपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। वहीं श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, अलवर और हनुमानगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई।

श्रीगंगानगर सबसे गर्म, कई शहरों में चला हीटवेव का दौर पिछले 24 घंटों में राजस्थान का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चूरू में 46.5, कोटा में 46.4, पिलानी में 46.4, जैसलमेर और फलोदी में 46, बीकानेर और फतेहपुर में 45.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। करौली में 44.3 और दौसा में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

इन जिलों में सुबह से दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आईं और बाजारों में भी भीड़ कम रही।

तीन दिन तक असर दिखाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले तीन दिन तक मौसम बदल सकता है। आंधी और बारिश के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इससे लू का असर भी कमजोर पड़ सकता है।

मौसम विभाग ने जयपुर समेत कई जिलों में तेज अंधड़ और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

नौतपा में बढ़ी तपिश, 9 साल का रिकॉर्ड टूटा जयपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा के दौरान पिछले 9 साल में दूसरी बार तापमान इस स्तर तक पहुंचा है। इससे पहले साल 2018 में ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। वहीं साल 2024 में नौतपा के दौरान तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंच गया था।

राजधानी में दिनभर हीटवेव का असर बना रहा। मौसम विभाग ने जयपुर में शुक्रवार और शनिवार को तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

IIT बॉम्बे की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे की हालिया रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में वर्ष 2017 से 2024 के बीच उदयपुर में हुए अध्ययन का हवाला देते हुए ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव बढ़ने की चेतावनी दी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में ग्रीन जोन घटने और कंक्रीट निर्माण बढ़ने से तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री ज्यादा हो रहा है। उदयपुर में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राजस्थान में हीटवेव के कारण हर साल मौतों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 5 से 6 बताई जाती है, जबकि दूसरी रिपोर्टों में यह आंकड़ा 15 से ज्यादा सामने आया है।

कई शहरों में मौसम ने बदला मिजाज अलवर में दिनभर भीषण गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलीं और तापमान गिरकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

उदयपुर में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी से राहत देने के लिए जगदीश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वॉटर फॉग स्प्रेयर, कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई।