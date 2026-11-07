इतनी गोलियां मारूंगा कि सात पीढ़ी याद रखेगी; जयपुर के कारोबारी को धमकाने वाला हैरी बॉक्सर अमेरिका में दबोचा

हैरी बॉक्सर का जयपुर से पुराना नाता रहा है। वह मूल रूप से कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर-नारायणपुर इलाके का रहने वाला है। जयपुर में रहकर उसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी।

सलमान खान, कपिल शर्मा और रणवीर सिंह जैसे नाम शामिल हैं। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद भी हैरी बॉक्सर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।

जयपुर में कभी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने और कोचिंग देने वाला हैरी बॉक्सर अब अमेरिका में पकड़ा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इस गैंगस्टर को अमेरिकी एजेंसी ICE ने कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया है। हैरी विदेश में बैठकर गैंग का नेटवर्क चला रहा था। राजस्थान के कारोबारियों को फोन और वॉट्सऐप पर धमकाकर रंगदारी मांगने से लेकर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को धमकाने तक में उसका नाम सामने आया है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी हैरी बॉक्सर ने ली थी।

हैरी बॉक्सर का जयपुर से पुराना नाता रहा है। वह मूल रूप से कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर-नारायणपुर इलाके का रहने वाला है। जयपुर में रहकर उसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। बाद में वह बॉक्सिंग कोच के तौर पर भी काम करने लगा। इसी दौरान उसकी पहचान अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों से हुई। धीरे-धीरे वह बदमाशों के संपर्क में आया और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी।

जयपुर के बिजनेसमैन को फोन कर बोला- सात पीढ़ी याद रखेगी हैरी बॉक्सर विदेश में बैठकर राजस्थान के कारोबारियों को निशाना बना रहा था। वह फोन और वॉट्सऐप के जरिए बिजनेसमैन को धमकाता और उनसे रंगदारी मांगता था। जयपुर के नारायण विहार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी ने भी उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।

कारोबारी को धमकाते हुए उसने कहा था- इतनी गोलियां दागूंगा कि सात पीढ़ी याद रखेगी। इस धमकी के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जयपुर पुलिस और राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने उसके नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने हैरी के इशारे पर रंगदारी वसूलने वाले कई गुर्गों को भी गिरफ्तार किया था।

सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक को धमकाने का आरोप हैरी बॉक्सर का नाम सिर्फ राजस्थान में रंगदारी मांगने तक सीमित नहीं रहा। उस पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। इनमें सलमान खान, कपिल शर्मा और रणवीर सिंह जैसे नाम शामिल हैं। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद भी हैरी बॉक्सर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। विदेश में बैठकर वह सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से गैंग की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था।

राजस्थान और पंजाब में 10 से ज्यादा केस दर्ज एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एटीएस के प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि हैरी बॉक्सर के खिलाफ राजस्थान और पंजाब में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जबरन वसूली और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। ज्यादातर केस रंगदारी से जुड़े हुए हैं।

दिनेश एमएन के मुताबिक, AGTF के प्रयासों से अमेरिकी एजेंसी की यह कार्रवाई संभव हो सकी है। हैरी बॉक्सर के खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट, अपडेटेड ब्रीफ डोजियर और फिंगरप्रिंट भी भेजे गए थे। उसे भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। इस पूरे मामले में इंटरपोल लाइजनिंग ऑफिसर योगेश यादव की विशेष टीम ने अहम सूचनाएं जुटाई थीं।