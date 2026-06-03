हरिद्वार में अपनों की राह देखते रहे पिता,उधर खाई में गिरी कार; जैसलमेर के डॉक्टर समेत 4 की मौत

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को उस समय मातम पसर गया, जब चारधाम यात्रा पर गया एक परिवार उत्तराखंड के देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में जैसलमेर निवासी युवा डॉक्टर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन सदस्य अब भी लापता हैं।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को उस समय मातम पसर गया, जब चारधाम यात्रा पर गया एक परिवार उत्तराखंड के देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में जैसलमेर निवासी युवा डॉक्टर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन सदस्य अब भी लापता हैं। परिवार का 12 वर्षीय आयुष्मान गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है।

नौ दिन पहले श्रद्धा के साथ निकला था परिवार जानकारी के अनुसार, जैसलमेर शहर के दरियानाथ बावड़ी क्षेत्र निवासी डॉ. दिनेश कुमार माली अपने माता-पिता और परिजनों को चारधाम यात्रा कराने के लिए नौ दिन पहले घर से रवाना हुए थे। परिवार में धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल था और सभी खुश थे।

हरिद्वार में रुके पिता करते रहे अपनों का इंतजार परिवार के मुखिया लूणाराम माली स्वास्थ्य कारणों से हरिद्वार में ही रुक गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यात्रा पूरी कर परिवार सुरक्षित लौट आएगा, लेकिन मंगलवार को मिली हादसे की खबर ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया।

200 मीटर गहरी खाई में गिरी इनोवा कार मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे परिवार की इनोवा कार देवप्रयाग के साकनीधार क्षेत्र में गंगा होटल दर्शन के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरने के बाद कार अलकनंदा नदी के तेज बहाव में समा गई।

राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। नदी और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो देर शाम तक जारी रहा।

डॉक्टर बेटे समेत चार लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में डॉ. दिनेश कुमार माली, उनकी मां कमला देवी, भांजी जाह्नवी और वाहन चालक अखिलेश की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही जैसलमेर में शोक की लहर दौड़ गई।

हाल ही में एम्स में शुरू की थी सेवाएं डॉ. दिनेश कुमार माली ने यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। हाल ही में उन्होंने एम्स में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। परिजनों के अनुसार वह अपने माता-पिता को चारधाम यात्रा कराने का सपना पूरा कर रहे थे।

कार से छिटकने से बची आयुष्मान की जान हादसे के दौरान 12 वर्षीय आयुष्मान कार से छिटककर पहाड़ी पर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला और पहले श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल पहुंचाया।

वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा इलाज बेस अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार आयुष्मान को दोपहर करीब 12:45 बजे अस्पताल लाया गया था। उस समय वह बेहोश था। सर्जरी, ऑर्थो और एनेस्थीसिया विभाग की टीमों ने उसका तत्काल उपचार शुरू किया। सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। सीटी स्कैन में उसके दाहिने पैर की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। डॉक्टरों ने उसे रक्त भी चढ़ाया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

तीन सदस्य अब भी लापता हादसे के बाद भी डॉ. दिनेश की बड़ी बहन गुड्डी देवी और उनकी दो बेटियां नर्मदा तथा अश्लेषा का कोई पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें अलकनंदा नदी और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।