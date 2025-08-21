hanumangarh rape murder case rajasthan राजस्थान: संदूक से उठी बदबू ने खोला राज़,हनुमानगढ़ में मासूम से रेप के बाद नाना ने की हत्या, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: संदूक से उठी बदबू ने खोला राज़,हनुमानगढ़ में मासूम से रेप के बाद नाना ने की हत्या

टाउन क्षेत्र की तंग गलियों में शनिवार शाम एक 9 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। घरवालों ने समझा शायद पड़ोस में खेलने गई होगी, लेकिन देर रात तक जब मासूम लौटी ही नहीं तो चिंता ने दस्तक दी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हनुमानगढ़Thu, 21 Aug 2025 04:56 PM
राजस्थान: संदूक से उठी बदबू ने खोला राज़,हनुमानगढ़ में मासूम से रेप के बाद नाना ने की हत्या

टाउन क्षेत्र की तंग गलियों में शनिवार शाम एक 9 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। घरवालों ने समझा शायद पड़ोस में खेलने गई होगी, लेकिन देर रात तक जब मासूम लौटी ही नहीं तो चिंता ने दस्तक दी। पहले परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन की, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पिता ने रिपोर्ट में लिखा—बेटी पड़ोस में रिश्तेदार के घर जाने की कहकर निकली थी और अब तक लौटी नहीं। शक अपहरण का था, लेकिन हक़ीक़त इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। बच्ची आख़िरी बार शराब ठेके के पास दिखी। उसके बाद की फुटेज खाली थी। गली से आगे कैमरा था, लेकिन वहां मासूम कहीं नहीं दिखी। दो कैमरों के बीच का यह गैप ही पूरा राज़ समेटे हुए था। पुलिस ने दायरा छोटा किया और पाया कि ठीक उसी गली में एक युवक रहता है—दूर का रिश्तेदार, जो मृतका के पिता का मामा लगता है।

रविवार रात पुलिस ने युवक को थाने बुलाया। पूछताछ हुई तो उसने साफ़ कहा कि उसे बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, वह मासूम की तलाश में परिजनों के साथ घूमता भी रहा ताकि शक से बच सके। लेकिन पुलिस का शक गहराता गया।

सोमवार दोपहर मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी के घर से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला गया। घर के अंदर रखा संदूक खोला गया तो हर किसी की आंखें फटी रह गईं। बोरी में बंद मासूम की सड़ी हुई लाश संदूक से बरामद हुई। पड़ोस की गली से उठती बदबू ने उस गुनाह की पोल खोल दी, जिसे आरोपी दो दिन से छिपाने की कोशिश कर रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी ने पूछताछ में पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। शनिवार शाम सात बजे वह घर पर अकेला था। मासूम वहीं आई और शराब के नशे में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरी में डाला और संदूक में बंद कर दिया। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि वह शव को कहीं और फेंकना चाहता था, लेकिन परिजनों और पुलिस की लगातार तलाशी के कारण मौका नहीं मिला।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी मृतका के पिता का दूर का मामा है। ढाबे पर काम करता है और उसकी पत्नी प्रसव के लिए डेढ़ माह से मायके गई हुई थी। अकेलेपन और शराब के नशे में उसने ऐसा वहशीपन दिखाया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। रिश्तेदारी की आड़ में ऐसा गुनाह करने पर हर कोई सन्न है।

शनिवार शाम 6:15 बजे बच्ची घर से निकली।

देर शाम तक नहीं लौटी तो तलाश शुरू हुई।

रविवार को पिता ने अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई।

सीसीटीवी फुटेज में बच्ची आखिरी बार शराब ठेके के पास नजर आई।

रविवार रात पुलिस ने युवक को डिटेन किया।

सोमवार दोपहर पड़ोसियों ने बदबू की सूचना दी।

संदूक से बच्ची का शव बरामद हुआ।

मंगलवार को आरोपी गिरफ्तार हुआ और मामला उजागर हुआ।

एसपी हरिशंकर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी के कबूलनामे से पूरे अपराध की पुष्टि हो गई है।

