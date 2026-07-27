यात्रियों के समय की कोई कद्र नहीं; जयपुर-दिल्ली फ्लाइट की लेटलतीफी पर भड़के सांसद हनुमान बेनीवाल

सांसद की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें भी अलग-अलग एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार देरी का सामना करना पड़ता है।

जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में करीब 80 मिनट की देरी होने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार और एयर इंडिया पर तीखा हमला बोला है। संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे बेनीवाल ने फ्लाइट लेट होने के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश में उड़ानों की लेटलतीफी अब आम बात बन गई है और लाखों यात्री इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विमानन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रही है।

सुबह 8:50 बजे उड़नी थी फ्लाइट, 10:10 बजे भरी उड़ान जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की जयपुर-दिल्ली उड़ान AI1834 सोमवार सुबह 8:50 बजे रवाना होने वाली थी। सांसद हनुमान बेनीवाल को संसद की कार्यवाही में शामिल होने के साथ विपक्षी सांसदों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचना था। हालांकि तकनीकी और परिचालन कारणों से विमान समय पर उड़ान नहीं भर सका और करीब 10:10 बजे जयपुर से रवाना हुआ। फ्लाइट में हुई इस देरी के बाद बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी।

‘उड़ानों की अव्यवस्था से लाखों यात्री परेशान’ बेनीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश में आए दिन उड़ानों में देरी और अव्यवस्था के कारण लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस गंभीर समस्या पर मौन हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार का एयरलाइंस के संचालन और उनकी समयबद्धता पर कोई प्रभावी नियंत्रण ही नहीं बचा है।

सांसद ने कहा कि विमानन व्यवस्था में यात्रियों के समय का सम्मान किया जाना चाहिए और इसके लिए जवाबदेही तय करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा जा रहा है।

एयर इंडिया पर भी साधा निशाना हनुमान बेनीवाल ने अपने पोस्ट में एयर इंडिया को टैग करते हुए कहा कि उनकी उड़ानों में अक्सर लेटलतीफी देखने को मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार उड़ानें देर से चलने के बावजूद सरकार एयर इंडिया की जवाबदेही तय नहीं कर रही और न ही व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

बेनीवाल ने कहा कि यात्रियों को समय पर सेवा देना किसी भी एयरलाइन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार से विमानन क्षेत्र में जवाबदेही तय करने और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने की मांग की।

पोस्ट वायरल, यात्रियों ने भी जताई नाराजगी सांसद की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें भी अलग-अलग एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार देरी का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्रियों ने एयर इंडिया की समयबद्धता पर सवाल उठाए, जबकि कई यूजर्स ने विमानन सेवाओं में सुधार की जरूरत बताई।

बेनीवाल की पोस्ट कुछ ही समय में तेजी से वायरल हो गई और इस मुद्दे पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई।

एयर इंडिया ने दिया जवाब, जताया खेद सांसद की पोस्ट के बाद एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जवाब देते हुए देरी पर खेद जताया। कंपनी ने कहा कि वह यात्रियों की चिंता को समझती है और फ्लाइट AI1834 में देरी आने वाले विमान के निर्धारित समय से देर से पहुंचने के कारण हुई।

एयर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि ऑपरेशनल कारणों से कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए उन्हें खेद है।

मानसून सत्र के बीच उठा विमानन व्यवस्था का मुद्दा संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे समय में एक सांसद की फ्लाइट लेट होने का मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता दिख रहा है। हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को केवल अपनी यात्रा तक सीमित न बताते हुए इसे पूरे देश के यात्रियों की समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि समय पर उड़ानें संचालित कराना और एयरलाइंस की जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे यात्रियों का भरोसा बना रहे।