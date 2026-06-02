हनुमान बेनीवाल ने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को थमाया कानूनी नोटिस,जानिए क्या मामला
राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। नागौर सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है।
राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। नागौर सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके कथित सामाजिक बहिष्कार की अपील किए जाने के विरोध में भेजा गया है।
30 मई के बयान पर उठाया सवाल
आरएलपी की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 30 मई को एक सार्वजनिक सभा और मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी। पार्टी का कहना है कि यह बयान एक निर्वाचित सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है।
मानहानि और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि राठौड़ की टिप्पणी मानहानिकारक है और इसका उद्देश्य बेनीवाल को सामाजिक रूप से अलग-थलग करना है। नोटिस के अनुसार, इस बयान से उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है तथा यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विपरीत है।
'सामाजिक बहिष्कार' से शत्रुता बढ़ने की आशंका
नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि किसी जनप्रतिनिधि के सामाजिक बहिष्कार की अपील समाज में उसके खिलाफ शत्रुता, भय और दबाव का माहौल पैदा कर सकती है। आरएलपी का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार को कमजोर करते हैं।
सुरक्षा में कटौती का भी किया उल्लेख
बेनीवाल के वकील ने नोटिस में हाल ही में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हुई कटौती का भी जिक्र किया है। नोटिस के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टिप्पणी के बाद उनकी सुरक्षा कम किए जाने से पहले ही उनके खिलाफ प्रतिकूल माहौल बनने की आशंकाएं पैदा हो चुकी थीं। ऐसे में सामाजिक बहिष्कार जैसी अपील हालात को और गंभीर बना सकती है।
सार्वजनिक माफी और बयान हटाने की मांग
31 मई को जारी नोटिस में मदन राठौड़ से मांग की गई है कि वे भविष्य में इस प्रकार के बयान देने से बचें। साथ ही उनसे यह भी कहा गया है कि यदि उनके बयान से संबंधित कोई सामग्री सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है तो उसे हटाया जाए और बिना शर्त सार्वजनिक माफी जारी की जाए।
सात दिन का अल्टीमेटम
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया गया तो हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे। इसमें मानहानि का मुकदमा और हर्जाने का दावा भी शामिल हो सकता है।
'मूर्खाधिराज' टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह जयपुर के निकट एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को "मूर्खाधिराज" कहकर संबोधित किया था। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
मदन राठौड़ ने जताई थी कड़ी नाराजगी
मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी थी। इसी दौरान उन्होंने कथित रूप से ऐसे नेताओं के सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी, जिस पर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।
विवाद के बाद कम हुई सुरक्षा
बेनीवाल की टिप्पणी के बाद राजस्थान सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उनके साथ तैनात तीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को हटा लिया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा में केवल नागौर जिले के पुलिसकर्मी ही तैनात रह गए।
राजनीतिक और कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता मामला
मदन राठौड़ को भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद यह विवाद अब राजनीतिक मंच से निकलकर कानूनी दायरे में पहुंच गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जिससे राजस्थान की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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