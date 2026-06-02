हनुमान बेनीवाल ने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को थमाया कानूनी नोटिस,जानिए क्या मामला

राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। नागौर सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है।

राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। नागौर सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके कथित सामाजिक बहिष्कार की अपील किए जाने के विरोध में भेजा गया है।

30 मई के बयान पर उठाया सवाल आरएलपी की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 30 मई को एक सार्वजनिक सभा और मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी। पार्टी का कहना है कि यह बयान एक निर्वाचित सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है।

मानहानि और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप कानूनी नोटिस में कहा गया है कि राठौड़ की टिप्पणी मानहानिकारक है और इसका उद्देश्य बेनीवाल को सामाजिक रूप से अलग-थलग करना है। नोटिस के अनुसार, इस बयान से उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है तथा यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विपरीत है।

'सामाजिक बहिष्कार' से शत्रुता बढ़ने की आशंका नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि किसी जनप्रतिनिधि के सामाजिक बहिष्कार की अपील समाज में उसके खिलाफ शत्रुता, भय और दबाव का माहौल पैदा कर सकती है। आरएलपी का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक असहमति के अधिकार को कमजोर करते हैं।

सुरक्षा में कटौती का भी किया उल्लेख बेनीवाल के वकील ने नोटिस में हाल ही में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हुई कटौती का भी जिक्र किया है। नोटिस के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टिप्पणी के बाद उनकी सुरक्षा कम किए जाने से पहले ही उनके खिलाफ प्रतिकूल माहौल बनने की आशंकाएं पैदा हो चुकी थीं। ऐसे में सामाजिक बहिष्कार जैसी अपील हालात को और गंभीर बना सकती है।

सार्वजनिक माफी और बयान हटाने की मांग 31 मई को जारी नोटिस में मदन राठौड़ से मांग की गई है कि वे भविष्य में इस प्रकार के बयान देने से बचें। साथ ही उनसे यह भी कहा गया है कि यदि उनके बयान से संबंधित कोई सामग्री सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है तो उसे हटाया जाए और बिना शर्त सार्वजनिक माफी जारी की जाए।

सात दिन का अल्टीमेटम नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया गया तो हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे। इसमें मानहानि का मुकदमा और हर्जाने का दावा भी शामिल हो सकता है।

'मूर्खाधिराज' टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद गौरतलब है कि पिछले सप्ताह जयपुर के निकट एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को "मूर्खाधिराज" कहकर संबोधित किया था। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

मदन राठौड़ ने जताई थी कड़ी नाराजगी मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी थी। इसी दौरान उन्होंने कथित रूप से ऐसे नेताओं के सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी, जिस पर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।

विवाद के बाद कम हुई सुरक्षा बेनीवाल की टिप्पणी के बाद राजस्थान सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उनके साथ तैनात तीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को हटा लिया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा में केवल नागौर जिले के पुलिसकर्मी ही तैनात रह गए।