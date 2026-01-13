Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरhanuman beniwal jaipur kooch collector officers protest rajasthan
कलेक्टर अधिकारी कमरों में छिप रहे है, बार बार टॉयलेट जा रहे है; सांसद हनुमान बेनीवाल का 250 गाड़ियों के साथ जयपुर कूच

कलेक्टर अधिकारी कमरों में छिप रहे है, बार बार टॉयलेट जा रहे है; सांसद हनुमान बेनीवाल का 250 गाड़ियों के साथ जयपुर कूच

संक्षेप:

नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल मंगलवार को 250 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर की ओर कूच कर गए।

Jan 13, 2026 08:42 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल मंगलवार को 250 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर की ओर कूच कर गए। किसानों की मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से रियांबड़ी में चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे बेनीवाल ने प्रशासन को दोपहर 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर वे समर्थकों और किसानों के साथ नागौर-अजमेर हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए रवाना हुए, लेकिन प्रशासन की सख्ती और बेरिकेडिंग के चलते काफिले ने जयपुर की ओर रुख कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रियांबड़ी से निकला बेनीवाल का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ा, रास्ते के गांवों से बड़ी संख्या में RLP समर्थक और किसान इसमें जुड़ते गए। पादूकला से लेकर डोडीयाना फांटा तक काफिला करीब 5 किलोमीटर लंबा हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही NH-59 पर पादूकला के पास बेरिकेडिंग कर रखी थी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इसी दौरान सांसद बेनीवाल ने हाईवे की बजाय जयपुर कूच करने का फैसला लिया।

काफिला टेहला गांव तक पहुंच चुका है। यहां से आगे थांवला के भेरुंदा चौराहे पर प्रशासन ने फिर से बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया है। अजमेर की ओर जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से समझाइश और वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं। अजमेर रेंज के आईजी राजेंद्र सिंह के भी मौके पर पहुंचने की संभावना है। पूरे इलाके में पुलिस बल अलर्ट मोड पर है।

इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन और अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और अन्य अधिकारी इतने दब्बू हो गए हैं कि जनता के बीच आने से डर रहे हैं। “कलेक्टर-अधिकारी कमरों में छिपे हुए हैं, बार-बार टॉयलेट जा रहे हैं। जनता सड़कों पर है और उन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए,”—यह कहते हुए बेनीवाल ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

बेनीवाल ने रैली शुरू होने से पहले समर्थकों और युवाओं को हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी उनके आगे निकलने की कोशिश न करे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए युवाओं को आगे और बुजुर्गों को पीछे चलने को कहा गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था हाथ में न लें, लेकिन जबरदस्ती कोई गले पड़ेगा तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहे।

अपने भाषण में बेनीवाल ने सियासी आत्मालोचना भी की। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ तो उन्होंने इलाज कर दिया, लेकिन जनता ने पिछली बार RLP को वोट नहीं देकर उनका इलाज कर दिया। “अगर समय रहते वोट मिलते और आज मेरे 5, 7 या 10 विधायक होते तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या राज्यपाल के अभिभाषण की ऐसी हिम्मत नहीं होती। मैं उस अभिभाषण को फाड़कर फेंक देता, जैसा पहले 11 बार कर चुका हूं,”—बेनीवाल ने कहा।

काफिले के चलते नागौर-अजमेर हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

गौरतलब है कि रियांबड़ी में चल रहा महापड़ाव छह प्रमुख मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। इनमें अवैध बजरी खनन पर सख्त कार्रवाई, किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम का तत्काल भुगतान, पुष्कर–मेड़ता–रास रेलवे लाइन के काम में तेजी, हाई टेंशन बिजली दरों से राहत, किसानों पर दर्ज राजनीतिक मुकदमों की वापसी और स्थानीय किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं।

जयपुर कूच के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आने वाले घंटों में यह देखना अहम होगा कि प्रशासन बेनीवाल और किसानों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या वार्ता से कोई समाधान निकल पाता है या आंदोलन और तेज होता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।