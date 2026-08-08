पैसेंजर लेट हो तो नो एंट्री, फ्लाइट लेट हो तो कौन जिम्मेदार? इंडिगो पर फिर भड़के MP हनुमान बेनीवाल

बेनीवाल ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि अगर कोई आम यात्री किसी कारण से एक घंटे लेट होकर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या एयरलाइन उसके लिए फ्लाइट को एक घंटे तक रोककर रखेगी?

बेनीवाल ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि अगर कोई आम यात्री किसी कारण से एक घंटे लेट होकर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या एयरलाइन उसके लिए फ्लाइट को एक घंटे तक रोककर रखेगी?

दिल्ली से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में करीब 49 मिनट की देरी पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एयरलाइन की व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल का आरोप है कि फ्लाइट के पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण विमान निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सका। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर एयरलाइन के साथ केंद्र सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इंडिगो ने जवाब देते हुए दिल्ली में भारी बारिश और ट्रैफिक जाम को फ्लाइट में देरी की वजह बताया है।

8:20 बजे उड़ान भरनी थी, 9:09 बजे दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट हनुमान बेनीवाल के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-6131 को दिल्ली से रात 8:20 बजे जयपुर के लिए रवाना होना था। लेकिन विमान निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सका। बेनीवाल ने दावा किया कि पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण फ्लाइट करीब 49 मिनट तक देरी से चली।

उन्होंने बताया कि विमान ने रात करीब 9:09 बजे दिल्ली से उड़ान भरी और करीब 10:05 बजे जयपुर पहुंचा। इस तरह यात्रियों को निर्धारित समय से काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

फ्लाइट में देरी से नाराज सांसद ने सोशल मीडिया पर पूरे मामले को उठाते हुए इंडिगो की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

‘पैसेंजर एक घंटे लेट हो तो फ्लाइट में एंट्री नहीं’ बेनीवाल ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि अगर कोई आम यात्री किसी कारण से एक घंटे लेट होकर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या एयरलाइन उसके लिए फ्लाइट को एक घंटे तक रोककर रखेगी? उन्होंने कहा कि यात्रियों से समय की पाबंदी की उम्मीद की जाती है और निर्धारित समय के बाद पहुंचने पर उन्हें बोर्डिंग की अनुमति तक नहीं दी जाती।

सांसद ने सवाल उठाया कि जब एयरलाइन की फ्लाइट निर्धारित समय से लेट होती है तो उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती।

उन्होंने कहा कि आम यात्री को समय पर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा जाता है। बोर्डिंग का समय निकलने के बाद यात्री को कई बार फ्लाइट में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में एयरलाइन की ओर से होने वाली देरी के लिए भी जवाबदेही का समान पैमाना होना चाहिए।

‘आम आदमी की कीमत नहीं?’ बेनीवाल ने फ्लाइट में देरी के मुद्दे को केंद्र सरकार की व्यवस्था से भी जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही ‘नया भारत’ है, जहां आम आदमी के समय और परेशानी की कोई कीमत नहीं है।

सांसद ने कहा कि आम आदमी से अनुशासन और समय की पाबंदी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब व्यवस्था की ओर से देरी होती है तो जवाबदेही तय करने को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हवाई यात्रा में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यात्रियों को समय पर सुविधा, सम्मान और जवाबदेही मिलना भी उतना ही जरूरी है।

नागरिक उड्डयन मंत्री से कार्रवाई की मांग हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल किया कि क्या इंडिगो की इस देरी को लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी।

बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एयरलाइन की देरी के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि यात्रियों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराना एयरलाइन की जिम्मेदारी है और इस तरह की देरी होने पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इंडिगो ने दी सफाई, बारिश और ट्रैफिक जाम को बताया वजह बेनीवाल की पोस्ट के बाद इंडिगो की ओर से भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया गया। एयरलाइन ने सांसद की परेशानी पर खेद जताते हुए कहा कि दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के अलग-अलग हिस्सों में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी।

इंडिगो ने कहा कि इसी वजह से फ्लाइट प्रभावित हुई और उसे देरी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने बेनीवाल की चिंता को समझने की बात कहते हुए मामले पर खेद जताया।

इस तरह फ्लाइट में देरी को लेकर सांसद और एयरलाइन की ओर से अलग-अलग वजह सामने आई है। बेनीवाल ने जहां पायलट के समय पर नहीं पहुंचने का दावा किया, वहीं इंडिगो ने दिल्ली की भारी बारिश और ट्रैफिक जाम को देरी की वजह बताया।

पहले भी हवाई यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुके हैं बेनीवाल यह पहली बार नहीं है जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हवाई यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। वे पहले भी फ्लाइट में देरी और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के मुद्दे पर एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं।