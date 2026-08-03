तुमने नेता देखा है कि नहीं?… गुस्से में लाल हुए MP हनुमान बेनीवाल; मंच पर माइक फेंक सभा से निकले

शोर बढ़ने पर बेनीवाल ने मंच से साफ शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। अभी बिना भाषण दिए चला जाऊंगा। कौन सा तुम सुबह वोट डाल दोगे? किसी का समय खराब करते हो।

शोर बढ़ने पर बेनीवाल ने मंच से साफ शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। अभी बिना भाषण दिए चला जाऊंगा। कौन सा तुम सुबह वोट डाल दोगे? किसी का समय खराब करते हो।”

राजनीति के मंच पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हजारों लोगों को हैरान कर दिया। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल भाषण दे रहे थे, लेकिन सामने बैठे कुछ युवाओं की लगातार नारेबाजी और शोर-शराबा उनके सब्र का बांध तोड़ गया। पहले उन्होंने समझाया, फिर चेतावनी दी और आखिर में गुस्से में मंच पर माइक फेंककर सभा बीच में ही छोड़ दी। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

घटना चूरू जिले के छापर कस्बे की है, जहां रविवार रात आरएलपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम शाम 7:15 बजे निर्धारित था, लेकिन बेनीवाल रात करीब 11:30 बजे पहुंचे। उनके पहुंचते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया। सभा में करीब चार से पांच हजार लोग मौजूद थे और बेनीवाल ने अपने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में भाषण शुरू किया।

40 मिनट तक बोले, फिर बिगड़ गया माहौल करीब 40 से 45 मिनट तक बेनीवाल ने राज्य की राजनीति, अपने विरोधियों और संगठन को लेकर खुलकर बात की। इसी दौरान मंच के सामने बैठे कुछ युवा लगातार शोर मचाने और नारे लगाने लगे। शुरुआत में बेनीवाल ने उन्हें शांत रहने की अपील की, लेकिन जब बार-बार समझाने के बावजूद शोर नहीं रुका तो उनका गुस्सा खुलकर सामने आ गया।

उन्होंने मंच से ही युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, “तुमने नेता देखा है कि नहीं? तुम लोग बावले क्यों हो रहे हो? स्कूल वाले बच्चे कब आगे बढ़ेंगे, यह जानते ही नहीं हो।” उनके इस बयान के बाद भी नारेबाजी जारी रही।

‘मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा’ शोर बढ़ने पर बेनीवाल ने मंच से साफ शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, “मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। अभी बिना भाषण दिए चला जाऊंगा। कौन सा तुम सुबह वोट डाल दोगे? किसी का समय खराब करते हो।”

इसके बाद उन्होंने आयोजकों से भी सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसे लोगों को सभा में क्यों बैठाया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि कहीं इन्हें किसी विरोधी ने जानबूझकर तो नहीं भेजा है। मंच से उन्होंने कहा, “क्या किसी विरोधी ने तुम्हें भेजा है? कौन हो तुम लोग? इन्हें चुप कराओ। शर्म नहीं आती।”

चूरू की राजनीति का भी किया जिक्र भाषण के दौरान बेनीवाल ने चूरू की राजनीति को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चूरू की राजनीति के कारण उनकी राजस्थान में कई जगह दुश्मनियां हुईं। उन्होंने दावा किया कि जब चूरू के लोगों पर मुश्किल आई तो वे सबसे आगे खड़े रहे, लेकिन बाद में कई नेता अपने-अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरी पार्टियों में चले गए।

उन्होंने कहा कि जब लोग परेशान थे, तब उन्होंने रात-रात भर संघर्ष किया, लेकिन आज उसी जिले में अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है।

आयोजकों को भी लगाई फटकार गुस्से में बेनीवाल ने केवल शोर मचाने वाले युवाओं को ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम के आयोजकों को भी खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि इतनी अव्यवस्थित सभा में उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा, “मेरे जैसे आदमी को ऐसी जगह नहीं लाना चाहिए था। आपका स्तर इतना बड़ा नहीं है। आपको प्रधान-प्रमुख जैसे लोगों को बुलाकर भाषण करवाना चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल के बच्चों को सभा में बैठाकर माहौल खराब किया गया। उनके मुताबिक ऐसे बच्चे न तो कार्यक्रम की गंभीरता समझते हैं और न ही अनुशासन का महत्व।

माइक फेंका और रवाना हो गए लगातार हंगामे से नाराज बेनीवाल ने आखिरकार अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर दिया। उन्होंने मंच पर रखा माइक फेंक दिया और बिना किसी औपचारिक घोषणा के कार्यक्रम छोड़कर रवाना हो गए। उनके जाते ही सभा में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।