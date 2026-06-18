हैरान कर देगी लुटेरी दुल्हन की ये कहानी; झुंझुनू के एक परिवार को 24 घंटे में लगा दी चपत

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। गैंग का निशाना ऐसे युवक होते थे जिनकी शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही होती थी।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक ऐसी ‘बींदणी’ का खेल सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। शादी के नाम पर सपने दिखाना, लाखों रुपए ऐंठना और फिर सुहागरात के बाद ही जेवरात व नकदी लेकर फरार हो जाना यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक शातिर गैंग का असली कारनामा है। सुलताना थाना पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कथित दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी के सपने दिखाकर वसूले 2.10 लाख रुपए मामले की शुरुआत किठाना गांव निवासी सत्यवीर जाट की शिकायत से हुई। सत्यवीर ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे अशोक की शादी नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान परिचित अशोक कुमार ने भरोसा दिलाया कि वह बेटे की शादी करवा देगा। बदले में उसने मोटी रकम की मांग की।

बेटे का घर बसाने की चाह में परिवार ने बिना ज्यादा पड़ताल किए 2 लाख 10 हजार रुपए आरोपियों को दे दिए। कुछ दिनों बाद अशोक की शादी संतोष देवी नाम की महिला से करवा दी गई। परिवार को लगा कि उनकी वर्षों की चिंता खत्म हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है।

24 घंटे भी नहीं टिकी नई नवेली बींदणी शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार बधाइयां दे रहे थे और परिवार नई बहू के स्वागत में व्यस्त था। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब परिवार की आंख खुली तो नई नवेली बींदणी गायब थी।

इतना ही नहीं, घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और 10 हजार रुपए नकद भी उसके साथ गायब मिले। पहले तो परिवार को लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन जब काफी तलाश के बाद भी दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें समझ आ गया कि वे ठगी का शिकार बन चुके हैं।

पुलिस ने बिछाया जाल, उदयपुर तक पहुंची तलाश शिकायत मिलते ही सुलताना थाना पुलिस हरकत में आ गई। मामले की जांच कर रहे एएसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गैंग के दो मुख्य सदस्यों किशनलाल और अशोक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इसके बाद पुलिस ने साइबर तकनीक और मुखबिर तंत्र की मदद से फरार दुल्हन और उसके सहयोगियों की तलाश शुरू की। जांच की कड़ियां पुलिस को उदयपुर जिले के सोम क्षेत्र तक ले गईं। वहां दबिश देकर पुलिस ने कथित दुल्हन संतोष देवी और उसके सहयोगी सुंदरलाल को पकड़ लिया।

ऐसे फंसाती थी ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। गैंग का निशाना ऐसे युवक होते थे जिनकी शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही होती थी।

पहले शादी कराने का भरोसा दिया जाता, फिर लाखों रुपए लिए जाते। इसके बाद दिखावटी शादी करवाई जाती और योजना के तहत दुल्हन को शादी के कुछ घंटों या एक-दो दिन बाद ही जेवरात और नकदी लेकर फरार करवा दिया जाता था। पुलिस को आशंका है कि गैंग ने इससे पहले भी कई लोगों को इसी तरह निशाना बनाया हो सकता है।

कोर्ट ने भेजा जेल, पुराने मामलों की भी जांच पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद संतोष देवी और सुंदरलाल को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।