हैरान कर देगा VIDEO, SMS इमरजेंसी में मरीज… और स्टाफ काट रहा था केक

वीडियो में सीएनएम ब्लॉक के नर्सिंग प्रभारी राकेश सोनी के जन्मदिन का आयोजन दिखाई दे रहा है। उनके साथ दूसरे नर्सिंग प्रभारी गोवर्धन लाल समेत कई नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारी मौजूद हैं। सभी केक कटवाते और तालियां बजाते नजर आ रहे हैं।

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था एक वायरल वीडियो के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में अस्पताल के क्रिटिकल न्यूरो-मेडिसिन (सीएनएम) ब्लॉक के भीतर नर्सिंग प्रभारी का जन्मदिन मनाया जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में केक काटा जा रहा है, कर्मचारी तालियां बजा रहे हैं और पूरा माहौल किसी समारोह जैसा नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस जगह हर मिनट जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है, वहां ड्यूटी के दौरान जश्न कैसे मनाया गया?

वीडियो में सीएनएम ब्लॉक के नर्सिंग प्रभारी राकेश सोनी के जन्मदिन का आयोजन दिखाई दे रहा है। उनके साथ दूसरे नर्सिंग प्रभारी गोवर्धन लाल समेत कई नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारी मौजूद हैं। सभी केक कटवाते और तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल उठने लगे हैं।

जहां मरीजों की सांसें दांव पर, वहां जश्न का माहौल सीएनएम ब्लॉक एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यहां न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और अन्य गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार दिया जाता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्थितियों में पहुंचने वाले मरीजों की शुरुआती जांच और इलाज यहीं होता है। ऐसे में अगर ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में स्टाफ जन्मदिन समारोह में व्यस्त हो जाए तो मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अस्पताल प्रशासन ने इसी ब्लॉक में गंभीर मरीजों की देखरेख के लिए पर्याप्त नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कर रखा है। लेकिन वायरल वीडियो में कई कर्मचारी एक साथ समारोह में शामिल दिखाई दे रहे हैं। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि उस दौरान यदि कोई गंभीर मरीज पहुंच जाता तो उसकी तत्काल जिम्मेदारी कौन संभालता?

यहीं होती हैं जीवनरक्षक जांचें सीएनएम ब्लॉक केवल मरीजों को भर्ती करने का स्थान नहीं है, बल्कि यहां कई महत्वपूर्ण और जीवनरक्षक जांचें भी होती हैं। ईसीजी, 2-डी इको, ट्रोपोनिन, प्रो-बीएनपी, पीसीटी जैसी जांचें इसी ब्लॉक में की जाती हैं। भर्ती मरीजों के सैंपल भी यहीं से प्रोसेस किए जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार इन जांचों में कुछ मिनटों की देरी भी कई मामलों में मरीज की स्थिति को गंभीर बना सकती है।

कर्मचारियों ने भी उठाए अनुशासन पर सवाल अस्पताल के एक कर्मचारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि संवेदनशील वार्डों में ड्यूटी के दौरान अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका कहना है कि अस्पताल में किसी कर्मचारी का जन्मदिन मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन इमरजेंसी जैसे महत्वपूर्ण ब्लॉक में ड्यूटी के दौरान इस तरह का आयोजन कार्य संस्कृति और मरीजों की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े करता है।

एचओडी बोले—जानकारी नहीं थी, जांच होगी मामले पर एसएमएस इमरजेंसी ब्लॉक के विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश मीणा ने कहा कि उन्हें इस आयोजन की पहले कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि वायरल वीडियो सही है और ड्यूटी के दौरान जन्मदिन मनाया गया है तो यह गंभीर विषय है। सीएनएम ब्लॉक में गंभीर मरीजों का उपचार होता है और वहां इस तरह का आयोजन उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच कराई जाएगी।

अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन कई सवालों के घेरे में है—

* इमरजेंसी ब्लॉक में ड्यूटी के दौरान जन्मदिन मनाने की अनुमति किसने दी?

* जब कई कर्मचारी समारोह में शामिल थे, तब गंभीर मरीजों की निगरानी कौन कर रहा था?

* दो-दो नर्सिंग प्रभारी मौजूद होने के बावजूद संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई गई?

* क्या वायरल वीडियो के आधार पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी?