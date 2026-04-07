ओले-बारिश से ठंडा हुआ राजस्थान, 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए गर्मी के तेवरों पर ब्रेक लगा दिया है। नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होते ही रेगिस्तानी इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है।

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए गर्मी के तेवरों पर ब्रेक लगा दिया है। नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होते ही रेगिस्तानी इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। खासकर नागौर जिले में चने के आकार के ओले गिरने से लोगों को चौंका दिया। वहीं राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है।

सुबह से बदला मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश मंगलवार सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है। इससे पहले रात में कई जगहों पर तेज बिजली कड़की और बादल गरजे, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। रेगिस्तानी जिलों—बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 17 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 20 से 50 मिमी तक बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 8 अप्रैल तक इस सिस्टम का असर बना रहेगा, जबकि 9 अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावना है।

जयपुर में भी दिखा असर, ठंडी हवाओं ने दी राहत राजधानी जयपुर में सुबह करीब 8 बजे कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हवा में हल्की ठंडक महसूस की गई और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। सुबह-सुबह बदले मौसम ने शहरवासियों को चौंका दिया।

मंडी बंद, किसानों की चिंता बढ़ी लगातार खराब मौसम और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मेड़ता और नागौर मंडी में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में भी बूंदाबांदी जारी है। बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान की आशंका के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है।

जैसलमेर में हीटवेव पर ब्रेक, मौसम हुआ सुहावना जैसलमेर जैसे गर्म इलाकों में भी इस बार मौसम ने राहत दी है। सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और हवा में ठंडक घुल गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर इस समय यहां हीटवेव का असर रहता है, लेकिन इस साल बार-बार सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टम के कारण गर्मी का असर कम रहा है

मानसून पर पड़ सकता है असर बीते 20 दिनों में सक्रिय हुए 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम के पैटर्न को बदल दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर आने वाले मानसून पर भी पड़ सकता है। यदि जमीन का तापमान सामान्य से कम और समुद्र का तापमान अधिक रहता है, तो मानसून कमजोर रहने की आशंका बढ़ जाती है। फिलहाल यही संकेत मौसम एजेंसियों के मॉडल में सामने आ रहे हैं।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई थी। झुंझुनूं, सीकर और चूरू में हल्की बूंदाबांदी के बावजूद दिन का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया। चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बीकानेर में यह 34.5 डिग्री तक पहुंच गया।