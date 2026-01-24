Hindustan Hindi News
जयपुर
गुजरात में डिवाइडर तोड़कर पलटा ट्रक, इनोवा के उड़े परखच्चे; 7 राजस्थानियों की मौत, शव गाड़ी में फंसे

संक्षेप:

Jan 24, 2026 10:38 pm IST
गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और शव गाड़ी के अंदर ही फंस गए। दुर्घटना के बाद पालनपुर–आबू हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।

यह हादसा अमीरगढ़ तालुका के इकबालगढ़ गांव के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार आइसर ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। ट्रक अचानक डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार यात्रियों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में शामिल आइसर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर GJ-19-AX-8823 है, जबकि इनोवा कार का नंबर RJ-22-TA-3107 बताया गया है। इनोवा में कुल 10 लोग सवार थे, जो राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहे थे। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक डिवाइडर पार कर गया। इससे इनोवा चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर के बाद ट्रक भी पलट गया और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद पालनपुर–आबू हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 5 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया, तब जाकर आवागमन धीरे-धीरे शुरू हो सका।

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा

सूचना मिलते ही अमीरगढ़ पुलिस का काफिला पीआई बी.डी. गोहिल के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचा। इसके साथ ही बनासकांठा एसपी प्रशांत सुम्बे भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इनोवा में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकाला।

घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, तीनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

शवों को सरकारी अस्पताल में रखवाया

हादसे में जान गंवाने वाले सभी 7 लोगों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल राजस्थान के निवासी हैं।

ट्रक चालक पर मामला दर्ज

अमीरगढ़ पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण ट्रक चालक की लापरवाही और रॉन्ग साइड ड्राइविंग को माना जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ट्रक की रफ्तार कितनी थी और चालक ने ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं किया।

एसपी का बयान

बनासकांठा एसपी प्रशांत सुम्बे ने बताया अमीरगढ़ के इकबालगढ़ गांव के पास राजस्थान की ओर से आ रहा आइसर ट्रक डिवाइडर पार कर इनोवा कार से टकरा गया। कार में सवार 10 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी पीड़ित राजस्थान के निवासी हैं। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।”

