डोटासरा ने दो टूक कहा- चाहे गोलियां चल जाएं, भरतपुर में कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा। कांग्रेस के 18 जिला परिषद सदस्यों का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी अब सत्ता और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर जिला प्रमुख का चुनाव प्रभावित करना चाहती है।

डोटासरा ने भरतपुर के 18 कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्यों को सामने पेश करते हुए कहा कि इनमें से कोई भी सदस्य कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का इच्छुक नहीं है।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भरतपुर जिला परिषद में बहुमत का दावा कर रही कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने सदस्यों की खरीद-फरोख्त और पुलिस के जरिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि बीजेपी जिला परिषद सदस्यों को 60-60 लाख रुपए का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के टिकट पर जीते 3 सदस्यों को भी उठा लिया गया है।

डोटासरा ने दो टूक कहा- चाहे गोलियां चल जाएं, भरतपुर में कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बनेगा। कांग्रेस के 18 जिला परिषद सदस्यों का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी अब सत्ता और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर जिला प्रमुख का चुनाव प्रभावित करना चाहती है।

डोटासरा ने भरतपुर के 18 कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्यों को सामने पेश करते हुए कहा कि इनमें से कोई भी सदस्य कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का इच्छुक नहीं है। इसके बावजूद सरकार की एजेंसियां पिछले चार दिनों से इन पर दबाव बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्यों को लगातार फोन और मैसेज भेजकर प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्हें डराने और अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

18 सदस्य सामने लाकर बोले- एक भी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं डोटासरा ने कहा कि भरतपुर जिला परिषद में कांग्रेस के 21 सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने तीन सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया है। अब बचे हुए सदस्यों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 60-60 लाख रुपए देकर सदस्यों को खरीदना चाहती है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला परिषद में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो फिर किस आधार पर जिला प्रमुख का पद हासिल करने की कोशिश की जा रही है? लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपना फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन यहां पुलिस और सरकारी मशीनरी के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है।

चौमूं के होटल पर पुलिस दबाव बना रही डोटासरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य चौमूं के एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहां चौमूं थाने के सीआई और डीएसपी सहित पुलिस के अधिकारी होटल प्रबंधन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस के जरिए होटल संचालकों को परेशान किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस सदस्यों को वहां से हटाया जा सके।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जिला परिषद सदस्यों को लगातार मैसेज भेजकर प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं पुलिस को इन सदस्यों को उठाने के लिए कहा जा रहा है। डोटासरा ने सवाल किया कि आखिर पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है? चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह डराने का अधिकार किसने दिया?

बोले- जिंदा रहा तो गुंडागर्दी करने वाले अफसरों को सबक सिखाऊंगा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भरतपुर में कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन सरकार अपनी नाक बचाने के लिए पुलिस से गुंडागर्दी करवा रही है। कुछ अधिकारी इस पूरे मामले में सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं।

डोटासरा ने चेतावनी देते हुए कहा- जो अफसर इस गुंडागर्दी में साथ दे रहे हैं, मैं जिंदा रहा तो उन्हें ऐसी जगह लगाऊंगा कि याद रखेंगे। आगे से किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वह इस तरह की कार्रवाई में साथ दे।

उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि पुलिस प्रशासन और सरकार की एजेंसियों ने जिला परिषद सदस्यों का चार दिन से जीना हराम कर रखा है। जब खुलेआम इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो डीजीपी और मुख्य सचिव क्या कर रहे हैं? क्या वे सब कुछ चुपचाप देखते रहेंगे?