Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरgold earrings sold algoza padma shri rajasthan real story
सोने की बालियां बेचकर खरीदा अलगोजा; राजस्थान की तीन हस्तियों को पद्मश्री, पढ़िए असली कहानी

सोने की बालियां बेचकर खरीदा अलगोजा; राजस्थान की तीन हस्तियों को पद्मश्री, पढ़िए असली कहानी

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी की, तो राजस्थान की धरती से उठी तीन कहानियों ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानियां चमक-दमक, मंच और सुविधाओं से नहीं

Jan 26, 2026 02:13 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी की, तो राजस्थान की धरती से उठी तीन कहानियों ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कहानियां चमक-दमक, मंच और सुविधाओं से नहीं, बल्कि संघर्ष, साधना और समाजसेवा से गढ़ी गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेत के बीच संगीत साधने वाला अलगोजा वादक, विलुप्त होती लोकगाथा का अंतिम रक्षक और नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी भरने वाला संत इन तीनों नामों को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है।

पहली कहानी: जब हवाओं के शोर से जन्मा संगीत

जैसलमेर से महज सात किलोमीटर दूर मूलसागर गांव। यहां के निर्जन जंगलों में दशकों तक एक चरवाहा भेड़-बकरियों के साथ बैठकर ऐसा रियाज करता रहा, जिसे सुनकर हवाएं भी ठहर जाएं। तगा राम भील (62) नाम साधारण, लेकिन साधना असाधारण।रेगिस्तान की तपती रेत, गर्म हवाओं का शोर और एक दोहरी बांसुरी अलगोजा। यही उनकी दुनिया रही।

तगा राम बताते हैं, “हवाएं जब शोर करती थीं, तब हमने सोचा क्यों न उसी शोर को सुर में ढाल दिया जाए। पिता टोपणराम भी अलगोजा बजाते थे, लेकिन बचपन में तगा राम को वाद्य छूने की इजाजत नहीं थी। वे चुपचाप घर से अलगोजा उठाकर जंगल ले जाते और घंटों अभ्यास करते। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास खुद का अलगोजा तक नहीं था।

उन्होंने अपने कानों की सोने की मुर्कियां (बालियां) बेच दीं 500 रुपए मिले, 350 रुपए में अलगोजा बनवाया। 18 साल की उम्र में जैसलमेर के मंच से शुरुआत हुई।

फिर फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान, अफ्रीका 15 से ज्यादा देशों में मरु संगीत की गूंज पहुंची। आज भी तगा राम जीविका के लिए खनन कार्य से जुड़े हैं, लेकिन उनका संगीत अब पद्मश्री तक पहुंच चुका है।

दूसरी कहानी: विलुप्त होती गाथा का आखिरी सुर

मेवात क्षेत्र की लोक परंपरा ‘पांडुन का कड़ा’ महाभारत पर आधारित लोक गायन शैली।

आज इस कला का नाम लेने वाला शायद ही कोई हो… सिवाय गफरुद्दीन मेवाती जोगी (65) के। मूल रूप से डीग निवासी, वर्तमान में अलवर में रहने वाले गफरुद्दीन ने महज सात साल की उम्र में इस विधा को सीखना शुरू कर दिया था। पिता और सिद्धहस्त सारंगी वादक बुद्ध सिंह जोगी से उन्होंने वह ज्ञान पाया, जो अब दुर्लभ हो चुका है। आज गफरुद्दीन को ‘पांडुन का कड़ा’ के 2500 से ज्यादा दोहे कंठस्थ हैं। इसी वजह से उन्हें इस लोकशैली का एकमात्र जीवित कलाकार माना जाता है। 2016 में राज्य स्तरीय सम्मान, 2024 में राष्ट्रपति पुरस्कार और अब पद्मश्री। मेवात, अलवर और भरतपुर में इस घोषणा के बाद उत्सव का माहौल है।

तीसरी कहानी: अंधेरे में रोशनी बांटने वाला संत

तीसरी कहानी संगीत की नहीं, संवेदना की है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज राजस्थान के पहले अंधविद्यालय के संस्थापक। साल 1978 में हरिद्वार से श्रीगंगानगर आए एक संत को क्या पता था कि यहीं से हजारों नेत्रहीन बच्चों की किस्मत बदलेगी। 1980 में उन्होंने श्री जगदंबा अंध विद्यालय की स्थापना की। यहां नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों को मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल और प्रशिक्षण दिया जाता है।

इतना ही नहीं, उन्होंने श्री जगदंबा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय भी शुरू किया, जो पिछले 25 वर्षों से मुफ्त नेत्र जांच और इलाज कर रहा है।

उनका उद्देश्य साफ है- दृष्टिहीन को दया नहीं, दिशा चाहिए। सम्मान नहीं, साधना की जीत इन तीनों नामों में एक समानता है ना प्रचार, ना मंच की भूख, ना शोहरत की चाह।

पद्मश्री की यह घोषणा दरअसल उन अनसुनी कहानियों की जीत है, जो रेत में दबकर भी सुर बनती रहीं, जो लोक में जीती रहीं, और जो अंधेरे में भी उजाला बांटती रहीं।

अब ये कहानियां सिर्फ राजस्थान की नहीं रहीं

इनकी गूंज अब सात समंदर पार तक जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan President Of India Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।