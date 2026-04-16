ग्लोबल टेंशन की गूंज जयपुर तक, खामनाई को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

राजधानी जयपुर में बुधवार रात एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां शोक सभा महज श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक राजनीति, भावनाओं और संदेशों का बड़ा मंच बन गई।

राजधानी जयपुर में बुधवार रात एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां शोक सभा महज श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक राजनीति, भावनाओं और संदेशों का बड़ा मंच बन गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की याद में रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोग जुटे लेकिन इस भीड़ की गूंज सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रही।

शोक या शक्ति प्रदर्शन? सभा में उमड़ी भीड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह केवल श्रद्धांजलि थी या फिर वैश्विक घटनाओं पर स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया का एक बड़ा संकेत? जिस तरह से दूर-दराज जिलों से लोग पहुंचे, उसने इसे एक साधारण धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा बना दिया।

मंच से गूंजा ‘ईरान कनेक्शन’ राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है—चाहे अंतरराष्ट्रीय दबाव हो या ऊर्जा संकट। उनका यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़ा करता नजर आया।

उन्होंने संकेत दिया कि क्या अब भारत को भी अपने पुराने दोस्त के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए?

‘यह शिया-सुन्नी नहीं, इंसानियत की लड़ाई’ एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने इस मुद्दे को धार्मिक दायरे से बाहर निकालते हुए इसे इंसानियत का संकट बताया। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संघर्ष अब सीमाओं का नहीं, बल्कि मानवता का सवाल बन चुका है।

उनके इस बयान ने सभा के भावनात्मक माहौल को और तीखा कर दिया।

परमाणु हथियार नहीं उठाएंगे’ भारत में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने इस मंच से बड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ किया कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा।

यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया ईरान की परमाणु नीति को लेकर सशंकित है ऐसे में जयपुर से दिया गया यह संदेश खास मायने रखता है।

सूफी, सियासत और समाज तीनों का संगम अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन सईद सरवर चिश्ती की मौजूदगी ने इस आयोजन को सूफी परंपरा से जोड़ दिया, जबकि इतिहासकार अशोक पांडे जैसे नामों ने इसे बौद्धिक आयाम भी दिया।

यहां धर्म, राजनीति और इतिहास तीनों एक मंच पर नजर आए।

जयपुर से उठी ‘ग्लोबल’ आवाज इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि यहां स्थानीय मुद्दों से ज्यादा चर्चा अंतरराष्ट्रीय हालात की हुई। फिलिस्तीन, लेबनान, अमेरिका और इजरायल ये सभी नाम जयपुर की इस सभा में बार-बार गूंजे।

यानी साफ है, अब वैश्विक घटनाएं सिर्फ टीवी या अखबार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीन पर भी असर दिखा रही हैं।

बदला हुआ ट्रेंड जयपुर की यह शोक सभा एक नए ट्रेंड की ओर इशारा करती है जहां अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर स्थानीय स्तर पर बड़ी भीड़ जुट रही है और खुलकर राय रखी जा रही है।