गर्लफ्रेंड की डिमांड पर हथियार लेकर जयपुर की सड़कों पर निकल पड़ा युवक; इंस्टाग्राम से 1 लाख में खरीदी पिस्टल

जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है, जिसने सिर्फ़ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए अवैध पिस्टल खरीदी और उसे लग्ज़री बीएमडब्ल्यू कार में लेकर घूम रहा था। मामला भले ही फिल्मी लगे, लेकिन हकीकत इतनी चौंकाने वाली है कि पुलिस भी सन्न रह गई। युवक की उम्र महज़ 18 साल है और दो महीने पहले ही वह बालिग हुआ है।

15 सितंबर की रात ‘ऑपरेशन आग’ के तहत पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक बीएमडब्ल्यू कार में इलाके में घूम रहा है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली तो अंदर से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कार चला रहा युवक ब्रह्मपुरी निवासी दक्ष रायचंदानी था। गिरफ्तारी के साथ ही एक ऐसा राज खुला, जिसने पूरे मामले को अपराध से ज्यादा एक खतरनाक रोमांटिक खेल बना दिया।

पुलिस पूछताछ में दक्ष ने कबूल किया कि उसने यह पिस्टल गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी। गर्लफ्रेंड ने उसे कहा था—“पैसा और गाड़ी तो सबके पास होता है, हथियार हो तो कोई बात है।” इस एक वाक्य ने युवक की ज़िंदगी बदल दी। दक्ष ने इंस्टाग्राम पर हथियार बेचने वालों की तलाश शुरू की। वहीं से उसकी पहचान भरतपुर निवासी राकेश नाम के शख्स से हुई। दोनों की डील पक्की हुई और कूकस स्थित एक कॉलेज के पास राकेश ने एक लाख रुपए लेकर पिस्टल थमा दी।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दक्ष और उसके परिवार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दक्ष के पिता का निधन हो चुका है। मां और बड़ा भाई जलमहल के पास हैंडीक्राफ्ट की दुकान संभालते हैं। परिवार का बिजनेस स्थिर है और दक्ष भी इसी बिजनेस के सिलसिले में जल्द ही दुबई जाने वाला था। बीएमडब्ल्यू, जिसमें वह अवैध पिस्टल लेकर घूम रहा था, उसके बड़े भाई के नाम पर है।

दक्ष ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। महज़ 18 साल की उम्र में वह खुद को लग्ज़री लाइफ में ढाल चुका था। लेकिन जिस रास्ते का चुनाव उसने किया, उसने उसे सीधे पुलिस की गिरफ्त तक पहुँचा दिया।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पिस्टल के बारे में पूछा, तो दक्ष ने साफ कहा कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। उसने इंस्टाग्राम के जरिए हथियार खरीदने की बात कबूल की। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि आखिर कैसे सोशल मीडिया के जरिए युवक तक हथियार पहुंचा। साथ ही राकेश नाम के सप्लायर की भी तलाश की जा रही है।