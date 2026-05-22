घर बैठे पेंशन सत्यापन से लेकर 500 चार्जिंग स्टेशन तक… राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले

राजस्थान सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कई बड़े फैसलों के कारण चर्चा में रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जहां लाखों पेंशनर्स को राहत देने वाले फैसले लिए गए

राजस्थान सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कई बड़े फैसलों के कारण चर्चा में रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जहां लाखों पेंशनर्स को राहत देने वाले फैसले लिए गए, वहीं उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी बड़े संकेत दिए गए। बैठक से निकले फैसलों ने यह साफ कर दिया कि सरकार अब तकनीक, निवेश और सुविधाओं को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

घर बैठे जीवन प्रमाण, पेंशनर्स को बड़ी राहत कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में पेंशनर्स के लिए नई व्यवस्था रही। अब बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए ई-मित्र या बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मोबाइल एप पर फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए वे घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।

सरकार ने इस व्यवस्था को मंजूरी देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके साथ ही नॉन गजटेड अधिकारी भी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे और पेंशन सत्यापन के लिए केवल एक गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।

दिव्यांगों के लिए खत्म होगी बार-बार दस्तावेज़ी परेशानी दिव्यांग पेंशन से जुड़ी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब दिव्यांग नागरिकों को हर तीन साल में नया प्रमाण पत्र जमा नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्रमाणित होने के बाद बार-बार सर्टिफिकेट देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों लाभार्थियों को राहत मिलेगी।

राजस्थान की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी, हर जिले की बनेगी आर्थिक पहचान कैबिनेट ने राज्य की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार अब डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को उद्योग का दर्जा मिलेगा।

नई नीति में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। साथ ही हर जिले की आर्थिक पहचान विकसित करने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे स्थानीय संसाधनों के आधार पर निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

जैसलमेर-बाड़मेर में जमीन आवंटन, ऊर्जा सेक्टर को रफ्तार बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और उद्योगों के लिए बड़े स्तर पर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई। जैसलमेर के घोटारू क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1198.33 हेक्टेयर भूमि आवंटन को हरी झंडी दी गई।

इसके अलावा फतेहगढ़, बाड़मेर के शिव क्षेत्र, बीकानेर के करणीसर भाटियान और बज्जू क्षेत्र में भी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी क्रम में जैसलमेर में सीमेंट परियोजनाओं के लिए रेलवे ट्रैक विकास हेतु भूमि आवंटन पर भी सहमति बनी।

500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन का ऐलान कैबिनेट बैठक में इस बार ईंधन बचत भी प्रमुख एजेंडा रही। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने और लोगों को पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में चर्चा की।

इसी के साथ बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 262 स्थानों पर 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई। ये स्टेशन केंद्र सरकार के सहयोग से लगाए जाएंगे और इनके लिए जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे।

गर्मी पर भी सरकार सतर्क, मंत्रियों को दिए विशेष निर्देश बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने प्रभाव वाले जिलों में जाकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली और पानी की आपूर्ति की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी न हो।