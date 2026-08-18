GEN-Z को 50% से ज्यादा टिकट, सिफारिश करूँ तो... कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर गहलोत की दो टूक

गहलोत ने टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेताओं को एक और सीधी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाने चाहिए। अगर सिफारिश से टिकट दिया गया तो पार्टी चुनाव हार सकती है।

गहलोत ने टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेताओं को एक और सीधी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाने चाहिए। अगर सिफारिश से टिकट दिया गया तो पार्टी चुनाव हार सकती है।

राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस के भीतर टिकट वितरण को लेकर बहस तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी को साफ संदेश दिया है कि इस बार टिकट बांटने में पुरानी परंपरा से हटकर युवाओं और खासकर जेन-जी को बड़ा मौका दिया जाए। गहलोत ने यहां तक कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा टिकट जेन-जी युवाओं को दिए जाने चाहिए।

निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि जेन-जी के आने के बाद पूरे देश में माहौल बदला है। उन्होंने कहा कि सीनियर नेताओं के अनुभव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। युवाओं को आगे आने और राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलना चाहिए।

‘50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट जेन-जी को दें’ गहलोत ने कहा कि उन्होंने पार्टी की बैठक में स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट जेन-जी युवाओं को दिए जाएं। उनका कहना था कि यह पीढ़ी बदलाव की प्रतीक है और राजनीति में युवाओं की भावनाओं को समझना जरूरी है।

उन्होंने हाल के युवा आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि जेन-जी ने जंतर-मंतर पर आंदोलन किया। राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने खुद जयपुर में दो बार इसमें हिस्सा लिया। गहलोत के मुताबिक, पीढ़ी में बदलाव हो रहा है और कांग्रेस को इस बदलाव को समझकर आगे बढ़ना चाहिए।

टिकट में ‘सिफारिश’ चली तो चुनाव हार जाएंगे! गहलोत ने टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेताओं को एक और सीधी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाने चाहिए। अगर सिफारिश से टिकट दिया गया तो पार्टी चुनाव हार सकती है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है और लोगों में सरकार के प्रति भयंकर गुस्सा है। ऐसे में अगर टिकट वितरण सही तरीके से किया जाए तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती है।

गहलोत ने कहा कि फील्ड में जो ऑब्जर्वर भेजे जाएं, उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा अधिकार देकर भेजे। उम्मीदवार का चयन स्थानीय स्तर की वास्तविक स्थिति और उसकी जीत की क्षमता देखकर होना चाहिए।

‘मैं भी सिफारिश करूं तो टिकट मत देना’ गहलोत ने इस मामले में खुद को भी अपवाद नहीं माना। उन्होंने कहा कि उनके पास जयपुर, भरतपुर और बीकानेर सहित कई जगहों से लोग टिकट की सिफारिश लेकर आते हैं। लेकिन उन्होंने पार्टी से कहा कि अगर वह खुद भी किसी की सिफारिश करें तो उसे टिकट नहीं दिया जाए।

गहलोत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा तो पार्टी टिकट दे ही देगी, लेकिन उन्हें भी हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं हो सकती। ऐसे में केवल उनकी सिफारिश के आधार पर उम्मीदवार उतारना सही नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि बिना जमीनी हकीकत जाने टिकट दिया गया तो उम्मीदवार चुनाव कैसे जीतेगा? इसलिए टिकट वास्तविक कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए और चयन का आधार स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ता की पकड़ और जीतने की क्षमता होनी चाहिए।

कांग्रेस के सामने युवाओं को साधने की चुनौती गहलोत के इस बयान को आगामी निकाय और पंचायतीराज चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पुराने और अनुभवी नेताओं के नेटवर्क को चुनावी मैदान में इस्तेमाल करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने की चुनौती भी है।