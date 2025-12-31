गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान मॉडल अपनाए केंद्र सरकार; अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स एक्ट और मनरेगा फंड के मुद्दे पर घेरा

संक्षेप: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की हड़ताल और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्वरूप में किए जा रहे बदलावों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की हड़ताल और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्वरूप में किए जा रहे बदलावों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहाँ एक ओर देश नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट पालने वाले गिग वर्कर्स सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने केंद्र से राजस्थान के 'गिग वर्कर्स मॉडल' को पूरे देश में लागू करने की मांग की और मनरेगा में किए गए बदलावों को 'गरीब विरोधी षड्यंत्र' करार दिया।

गिग वर्कर्स की हड़ताल पर जताई चिंता

अशोक गहलोत ने डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स की हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि ये वे श्रमिक हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उन्होंने लिखा, “जिस दिन इन श्रमिकों के पास अधिक कमाई का अवसर होता है, उस दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल करना इनका शौक नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है।”

गहलोत ने याद दिलाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इन श्रमिकों की पीड़ा सुनी थी, जिसके बाद राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023' पारित किया था। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण कानून लागू नहीं हो पा रहा है, जिससे श्रमिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को भी सलाह दी कि निजी कंपनियों के शोषण से बचाने के लिए राजस्थान जैसा कानून देशभर में बनाया जाए।

मनरेगा का नया फंडिंग पैटर्न: ‘राज्यों का गला घोंटने जैसा’

मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर 'जीरामजी स्कीम' करने और उसके फंडिंग ढांचे में बदलाव पर गहलोत ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा बनाया गया यह 'कानूनी सुरक्षा कवच' ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है।

गहलोत ने आरोप लगाया कि नई योजना में 60:40 का फंडिंग पैटर्न (60% केंद्र और 40% राज्य) लागू करना दरअसल योजना को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों पर 40% का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उन्हें योजना से पीछे हटने पर मजबूर करेगा, जिससे अंततः गरीब मजदूरों का नुकसान होगा। गहलोत ने इसे योजना का 'गला घोंटना' करार दिया।

'एग्रीकल्चर पॉज़' पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने नई योजना में शामिल 'एग्रीकल्चर पॉज़' (खेती के समय काम बंद रखने) के प्रावधान की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि खेती के व्यस्त समय में मनरेगा बंद करना मजदूरों की 'मोलभाव करने की शक्ति' (Bargaining Power) को कुचलने जैसा है। इससे मजदूर कम दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

पुरानी मनरेगा बहाली की मांग