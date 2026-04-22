फोटो खींच लो, फिर मत कहना बनती नहीं; दिल्ली में कुछ यूं मिले गहलोत- पायलट

राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर साथ नजर आए और इस बार अंदाज कुछ अलग था।

राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर साथ नजर आए और इस बार अंदाज कुछ अलग था। दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी। जिस रिश्ते को अक्सर खटास और दूरी के चश्मे से देखा जाता रहा, वहां इस मुलाकात में गर्मजोशी, हल्का-फुल्का मजाक और सहजता साफ झलकती नजर आई।

एंट्री से ही बन गया माहौल बैठक स्थल पर सचिन पायलट पहले पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें अशोक गहलोत के पहुंचने की सूचना मिली, वे खुद गेट पर रुक गए। गहलोत जैसे ही गाड़ी से उतरे, दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। यह महज औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि उसमें अपनापन भी नजर आया। आसपास मौजूद कार्यकर्ता और नेता इस दृश्य को गौर से देख रहे थे, वहीं कैमरे लगातार इस पल को कैद कर रहे थे।

गहलोत का मजाक, माहौल हुआ हल्का मीडिया के कैमरे जब इस मुलाकात को रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी अशोक गहलोत ने अपने खास अंदाज में चुटकी ली फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि हमारे बीच बनती नहीं है, आपको कैसे बताएंगे गहलोत की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें खुद सचिन पायलट भी शामिल थे, हंस पड़े। माहौल अचानक हल्का हो गया और राजनीतिक तनाव की जगह सहजता ने ले ली।

पायलट ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दियाये हमारे पीछे-पीछे ही आ रहे थे। इस हल्के संवाद ने यह साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर कम से कम इस वक्त कोई तल्खी नहीं दिख रही।

सियासी संदेश या महज संयोग? राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखी जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति लंबे समय तक गहलोत और पायलट के टकराव से प्रभावित रही है। ऐसे में दोनों का इस तरह सार्वजनिक रूप से सहज नजर आना पार्टी के भीतर एकता का संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है।

मानेसर कांड की परछाई अब भी मौजूद हालांकि, यह भी सच है कि गहलोत-पायलट की राजनीति में मानेसर कांड की यादें अब भी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई हैं। 2020 में जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे, तब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। गहलोत ने उस समय खुलकर आरोप लगाए थे कि विपक्ष ने उनके विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की।

हाल ही में डीडवाना दौरे के दौरान भी गहलोत ने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि “हमारे लोगों को भड़काकर मानेसर ले जाया गया था, लेकिन हमारे विधायकों की समझदारी से सरकार बच गई।”

अदावत से संवाद तक का सफर गहलोत और पायलट के रिश्तों में उतार-चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। सरकार के कार्यकाल के दौरान कई बार दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। जुलाई 2020 के घटनाक्रम के बाद पार्टी हाईकमान ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हालांकि, बाद में पायलट की वापसी हुई और गहलोत ने “माफ करो और आगे बढ़ो” का संदेश भी दिया।

इसके बावजूद, समय-समय पर दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और राजनीतिक दूरी देखने को मिलती रही। आरपीएससी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा भी निकाली थी।

नई तस्वीर, नए मायने दिल्ली में हुई यह मुलाकात भले ही कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने लंबे समय तक चर्चा में रह सकते हैं। कैमरों के सामने साझा मुस्कान और मजाकिया लहजा यह संकेत जरूर देता है कि सियासत में दरारें जितनी गहरी दिखती हैं, उतनी स्थायी नहीं होतीं।