गहलोत ने खुद के युवा उपमुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा कहा,अब दूसरों की तारीफ क्यों? मदन राठौड़ ने कसा तंज

गहलोत ने खुद के युवा उपमुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा कहा,अब दूसरों की तारीफ क्यों? मदन राठौड़ ने कसा तंज

संक्षेप: राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। 

Mon, 27 Oct 2025 04:34 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत को राजनीति में जिंदा रहने के लिए नाटक और बयानबाजी का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने गहलोत को “भविष्यवक्ता” बताते हुए कहा कि अब वे राजनीति से हटकर जादूगरी का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं।

राठौड़ ने कहा कि गहलोत अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अशोक गहलोत जी को सुर्खियों में बने रहने की आदत है। कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तो कभी दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं।

मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा, “देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, तब 5 राज्यों में हमारी सरकारें गिराई गईं। उससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार को भी हटाया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा, जबकि हम लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।”

राठौड़ ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वहां ममता बनर्जी की सरकार जनता को परेशान कर रही है और हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है। लेकिन बीजेपी संविधान में विश्वास रखती है, इसलिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करती है

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जाकर वो तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं और उन्हें युवा नेता बताते हैं, लेकिन राजस्थान में उन्होंने अपने ही युवा उपमुख्यमंत्री को अपमानित किया। राठौड़ ने सवाल किया, “राजस्थान में आपका युवा उपमुख्यमंत्री था, आपने उसे नाकारा और निकम्मा क्यों कहा? आपने उसे प्रताड़ित क्यों किया? अगर आप युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो फिर अपने ही साथी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया?”

राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत का पूरा राजनीतिक सफर नाटक और बयानबाजी पर आधारित रहा है। “राजनीति में टिके रहने के लिए वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। उन्हें भविष्यवक्ता बनने का भी शौक हो गया है,” राठौड़ ने तंज कसा।

इसके साथ ही राठौड़ ने देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, “देश के एकीकरण में पटेल का बड़ा योगदान था। अगर नेहरू उस समय राजा हरिसिंह के विलय प्रस्ताव को मान लेते तो आज पीओके (PoK) की समस्या नहीं होती। पटेल ने ही देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।”

राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उसी अधूरे काम को पूरा किया है, जो सरदार पटेल ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आज देश पटेल के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बीजेपी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है।

मदन राठौड़ के इन बयानों के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गहलोत और बीजेपी के बीच बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है।

