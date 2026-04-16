T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद आस्था की राह पर गौतम गंभीर; राजस्थान के सालासर बालाजी में लगाई अर्जी

राजस्थान के चूरू जिले स्थित प्रसिद्ध आस्था केंद्र Salasar Balaji Temple में बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir ने दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। गौतम गंभीर ने भगवान बालाजी के समक्ष देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।

राजस्थान के चूरू जिले स्थित प्रसिद्ध आस्था केंद्र Salasar Balaji Temple में बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir ने दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। गौतम गंभीर ने भगवान बालाजी के समक्ष देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला।

मंदिर पहुंचने पर पुजारियों के परिवार ने गौतम गंभीर का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बालाजी महाराज की विधिवत पूजा करवाई गई। गंभीर ने पूजा के दौरान देश के उज्ज्वल भविष्य और टीम इंडिया की निरंतर सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें विशेष सम्मान भी दिया गया।

T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पहली बार पहुंचे धार्मिक स्थल गौरतलब है कि हाल ही में ICC Men's T20 World Cup 2026 में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करते हुए लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत पहली टीम बन गई है जिसने टी20 वर्ल्ड कप को लगातार दो बार जीता और अपने ही घर में इस गौरव को कायम रखा।

इस बड़ी जीत के बाद गौतम गंभीर का यह दौरा खास माना जा रहा है, जहां उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आगामी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का संकेत दिया।

आगामी सीरीज पर रहेगी नजर भारतीय टीम का शेड्यूल भी आने वाले महीनों में काफी व्यस्त रहने वाला है। जून में भारत अपने घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। इसके बाद टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां दो टी20 मुकाबले खेले जाएंगे।

इसके बाद सबसे बड़ा और चर्चित दौरा इंग्लैंड का होगा, जहां भारतीय टीम England cricket team के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके साथ ही तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे। इस दौरे को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच पहले से ही उत्साह बना हुआ है।

इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे का दौरा करेगी, जहां तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आएगी, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज आयोजित की जाएगी।

IPL 2026 में KKR का खराब प्रदर्शन वहीं, मौजूदा Indian Premier League 2026 सीजन में Kolkata Knight Riders का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में एक भी जीत हासिल नहीं की है और अंक तालिका में आखिरी स्थान पर बनी हुई है।

गौतम गंभीर का इस फ्रेंचाइजी के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में 2012 और 2014 में कोलकाता को आईपीएल खिताब जिताया था। इसके अलावा 2024 में मेंटर के रूप में वापसी कर टीम को तीसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

कोच के रूप में नई जिम्मेदारी 2024 में मेंटर के रूप में सफलता हासिल करने के बाद गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़कर भारतीय टीम के मुख्य कोच का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और टी20 वर्ल्ड कप जीत इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।