गर्मी से बेहाल प्रदेश के लिए खुशखबरी; आज से बारिश-आंधी का नया दौर शुरू
मौसम में बदलाव से पहले बुधवार को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ
राजस्थान में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर समेत 12 जिलों में तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसम तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है।
46 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, गर्मी ने किया बेहाल
मौसम में बदलाव से पहले बुधवार को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा।
इसके अलावा चूरू में 44.7 डिग्री, फलोदी में 43.8 डिग्री, जैसलमेर में 43 डिग्री, बीकानेर में 42.4 डिग्री, बाड़मेर में 42.3 डिग्री और अलवर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित रहा।
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाओं और आंधी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।
जयपुर में दिन-रात दोनों समय रही गर्मी
राजधानी जयपुर में बुधवार को भी गर्मी का कहर जारी रहा। दिनभर तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ा और अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात में भी लोगों को राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के कारण उमस और गर्मी का असर बना रहा।
अजमेर और उदयपुर में भी गर्मी का असर
अजमेर में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 71 प्रतिशत और शाम को 33 प्रतिशत रही। हवा में नमी और तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस की गई।
उदयपुर में भी गर्मी बनी रही, हालांकि तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। यहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों में यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
कोटा, अलवर और जोधपुर में भी गर्म हवाओं का असर
कोटा में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय गर्म हवाओं के कारण सड़कें अपेक्षाकृत सूनी नजर आईं।
अलवर में पिछले कुछ दिनों से हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं से राहत मिली थी, लेकिन बुधवार को मौसम साफ होते ही गर्मी फिर बढ़ गई। यहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया।
जोधपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिनभर गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे।
अगले चार दिन राहत के संकेत
मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत लेकर आ सकता है, लेकिन तेज आंधी और ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी होगी।
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम का यह बदलाव लोगों के लिए राहत की सौगात बनकर आने वाला है। अब सबकी नजरें गुरुवार से शुरू होने वाली बारिश और आंधी की गतिविधियों पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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