गर्मी से बेहाल भालू का कूल अंदाज; जयपुर में चटकारे लेकर खाई आइसक्रीम; तरबूज का भी उठाया लुफ्त
तपते राजस्थान में जहां इंसान छांव और ठंडे पानी की तलाश में भटक रहा है, वहीं राजधानी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नजारा बिल्कुल उल्टा है। यहां के भालू गर्मी को टेंशन नहीं, बल्कि ‘टेस्ट’ बना चुके हैं कभी आइसक्रीम चाटते दिखते हैं
तपते राजस्थान में जहां इंसान छांव और ठंडे पानी की तलाश में भटक रहा है, वहीं राजधानी के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नजारा बिल्कुल उल्टा है। यहां के भालू गर्मी को टेंशन नहीं, बल्कि ‘टेस्ट’ बना चुके हैं कभी आइसक्रीम चाटते दिखते हैं तो कभी तरबूज पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई समर पार्टी चल रही हो!
भालू बना ‘आइसक्रीम लवर’, हर बाइट में कूलनेस का धमाका
पार्क में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा भालुओं की है, जिनका ‘समर मेन्यू’ सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फ्रूट आइसक्रीम, ठंडा दूध और मौसमी फलों की भरमार केला, सेब, तरबूज… सब कुछ प्लेट में सजकर आता है और भालू उसे पूरे मजे से चट कर जाते हैं। गर्मी बढ़े तो ऊपर से जौ का सत्तू यानि पूरा देसी कूलिंग पैकेज!
कूलर-स्प्रिंकलर से राहत की बारिश
यहां जानवरों के लिए किसी फाइव स्टार से कम इंतजाम नहीं हैं। नाइट शेल्टर्स में जंबो कूलर गरज रहे हैं, तो डिस्प्ले एरिया में रेन गन और स्प्रिंकलर ऐसे चल रहे हैं जैसे हल्की-हल्की बारिश हो रही हो। ऊपर से ग्रीन नेट और फाइबर शीट ने सूरज की तपिश को ‘नो एंट्री’ का बोर्ड दिखा दिया है।
पानी में ‘चिल’ करते टाइगर-शेर
टाइगर, शेर, पैंथर और भालू के लिए खास वाटर बॉडी बनाई गई हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ये जानवर सीधे पानी में एंट्री मारते हैं और घंटों वहीं ‘चिल मोड’ में रहते हैं। देखने वालों को लगता है जैसे कोई वाइल्डलाइफ वॉटर पार्क चल रहा हो!
जानवरों का VIP रूटीन
यहां जानवरों का भी डेली स्पा तय है। डिस्प्ले में आने से पहले टाइगर, लायन और भालू को नहलाया जाता है, ताकि वे फ्रेश और कूल रहें। मतलब जंगल में भी अब ‘हाइजीन + स्टाइल’ दोनों का फुल कॉम्बो!
हिरण का सलाद, हिप्पो का तरबूज हर किसी की अलग थाली
गर्मी के हिसाब से हर जानवर की डाइट बदल दी गई है। हिरणों को हरा चारा, खीरा-ककड़ी और मिनरल सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। वहीं हिप्पोपोटामस तरबूज और फलों का मजा ले रहा है। शेर और टाइगर के शावकों के लिए चिकन स्पेशल यानि हर किसी के लिए अलग ‘समर प्लेटर’ तैयार!
पूरे पार्क में ‘कूलिंग मिशन’, हर कोने में ठंडक का एहसास
सिर्फ जानवर ही नहीं, पूरे पार्क को ठंडा रखने के लिए रोजाना पानी का छिड़काव किया जाता है। विजिटर रास्तों पर भी ठंडक बनी रहती है, जिससे घूमने आने वाले लोग भी राहत महसूस करते हैं।
डॉक्टर बोले - फुल फिट हैं जंगल के स्टार
पार्क के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर के अनुसार, सभी वन्यजीवों की डिवर्मिंग हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर पानी में ग्लूकोज दिया जा रहा है। साथ ही विटामिन, मिनरल्स और इम्यूनिटी बूस्टर भी दिए जा रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी भी इनके स्वास्थ्य को छू न सके।
भालू का कूल अंदाज बना हिट
जहां बाहर लोग ‘उफ्फ गर्मी’ कहते नहीं थक रहे, वहीं नाहरगढ़ का भालू कह रहा है आइसक्रीम है ना!
गर्मी को मात देने का यह अनोखा अंदाज अब पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन गया है क्योंकि यहां जंगल नहीं, कूल जंगल बसता है!
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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