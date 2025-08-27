क्या गणपति की मेहंदी सच में रचा देती है ब्याह? जानिए राजस्थान की इस अनोखी परंपरा का रहस्य

जयपुर में गणेशोत्सव का रंग इन दिनों कुछ अलग ही छटा बिखेर रहा है। जहां भक्त गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना में मग्न होकर सुख-समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं,

राजस्थान में गणेशोत्सव का रंग इन दिनों कुछ अलग ही छटा बिखेर रहा है। जहां भक्त गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना में मग्न होकर सुख-समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं, वहीं अविवाहित युवाओं के बीच “गणपति की मेहंदी” की परंपरा खास चर्चा में है। धार्मिक मान्यता है कि गणपति को चढ़ाई गई मेहंदी यदि कोई कुंवारा युवक या युवती अपने हाथों पर लगाता है, तो उसका विवाह अगली गणेश चतुर्थी से पहले संपन्न हो जाता है।

यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और समय के साथ इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ी है। पहले इसे सिर्फ आस्था से जोड़ा जाता था, लेकिन अब युवाओं के लिए यह आशा का माध्यम भी बन चुकी है। गणपति मंदिरों में इन दिनों मेहंदी को प्रसाद स्वरूप पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। युवा घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर बप्पा का यह आशीर्वाद पाने का इंतजार करते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई मंदिरों में स्वयंसेवक सीधे वहीं युवाओं के हाथों पर मेहंदी लगा देते हैं।

इस परंपरा को लेकर युवाओं की भावनाएं भी अलग-अलग हैं। कुछ का कहना है कि वे सिर्फ अपने माता-पिता की इच्छा पूरी करने यहां आए हैं। कई ऐसे भी हैं जो इसे चुपचाप विवाह की मंजूरी के संकेत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा साफ कहते हैं कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता पढ़ाई, करियर और स्थिर जीवन है, जिसके चलते विवाह टल रहा है। लेकिन आस्था के इस मौके पर वे भी मेहंदी लगाकर बप्पा का आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ते।

सामाजिक आंकड़े भी इस परंपरा की अहमियत को और गहराई से समझाते हैं। पहले जहां विवाह की औसत उम्र 25 साल मानी जाती थी, वहीं अब यह बढ़कर 30 से ऊपर पहुंच गई है। यही वजह है कि कई 30 पार युवक-युवतियां भी मंदिरों की कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। उनके लिए यह मेहंदी महज परंपरा नहीं बल्कि विवाह की अधूरी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद है।

गणपति की मेहंदी को लेकर यह आस्था और आधुनिक सोच का संगम स्पष्ट दिखाई देता है। आज की पीढ़ी जहां अपने भविष्य और करियर को प्राथमिकता देती है, वहीं विवाह को भी जीवन का अहम पड़ाव मानती है। शायद यही कारण है कि हजारों युवा मंदिरों में बप्पा की मेहंदी को अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत मानकर ग्रहण कर रहे हैं।

जयपुर के कई मंदिरों में इस परंपरा के चलते गणेशोत्सव का माहौल और भी खास हो गया है। मंदिरों में गूंजते भजन, घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मेहंदी की सुगंध एक अलग ही अनुभूति कराती है। युवाओं के चेहरे पर दिखाई देती उत्सुकता और आशा इस बात का प्रमाण है कि यह परंपरा उनके लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन साथी पाने की अनोखी कामना भी है।

कई युवक-युवतियां तो इसे अपने जीवन का टर्निंग प्वाइंट मानते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन मन कहीं न कहीं बप्पा से यह प्रार्थना भी करता है कि अगली गणेश चतुर्थी तक वे अपने जीवनसाथी संग मंदिर आकर माथा टेकें।

गणपति की मेहंदी की यह परंपरा इस बात की गवाही देती है कि आस्था और उम्मीदों का रिश्ता कितना गहरा है। चाहे आधुनिक सोच हो या व्यस्त जीवनशैली, विवाह आज भी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। यह मेहंदी न केवल बप्पा के आशीर्वाद का प्रतीक है बल्कि उन अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने की आस भी है, जो युवाओं के दिल में गहराई से बसी हुई हैं।

इस गणेश चतुर्थी पर मंदिरों की भीड़ में उमड़ते युवा इस विश्वास के साथ मेहंदी अपने हाथों पर सजाते हैं कि बप्पा का आशीर्वाद उन्हें जल्द ही जीवनसाथी से मिलाएगा। आस्था हो या मजबूरी, उम्मीद हो या परंपरा, गणपति की मेहंदी युवाओं के लिए जीवन का वह धागा बन चुकी है, जो उन्हें विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव से जोड़ने का संकल्प दिलाती है।