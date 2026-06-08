गहलोत को क्यों याद आता है हॉर्स ट्रेडिंग का मामला;मंत्री शेखावत के इस बयान ने फिर छेड़ी बहस
राजस्थान कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके हालिया बयानों को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया।
राजस्थान कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके हालिया बयानों को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि जब-जब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी देने पर विचार करता है, तब-तब अशोक गहलोत ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ का मुद्दा उठाकर पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर देते हैं।
गहलोत के बयान पर उठाए सवाल
दरअसल, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने हाल ही में विधायकों की खरीद-फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा उठाया था। इसी बयान को लेकर शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है, ऐसे में वहां हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि बंगाल का संदर्भ देकर गहलोत वास्तव में राजस्थान की पुरानी राजनीतिक घटनाओं को फिर से चर्चा में लाना चाहते हैं। शेखावत ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक के राजनीतिक घटनाक्रम इस बात के गवाह हैं कि जैसे ही सचिन पायलट को संगठन या पार्टी में नई भूमिका मिलने की संभावनाएं बनती हैं, वैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा फिर सामने आने लगता है।
'10 करोड़ रुपए' वाले दावे पर भी घेरा
केंद्रीय मंत्री ने गहलोत के उस पुराने बयान को भी निशाने पर लिया जिसमें उन्होंने कुछ विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा किया था। शेखावत ने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि ने वास्तव में पैसे लिए थे तो यह गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत को इस तरह की जानकारी थी तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। शेखावत ने कहा कि कानून के अनुसार भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करना भी जवाबदेही के दायरे में आता है। ऐसे में गहलोत को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने उस समय क्या कदम उठाए थे।
युवाओं को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना
देश की युवा शक्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि भारत का युवा वर्ग जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि युवा कभी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की कठपुतली नहीं रहा है और भविष्य में भी नहीं बनेगा।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। शेखावत ने कहा कि देश की विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
रसोई गैस की कीमतों पर दी सफाई
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह किसी सरकार की इच्छा का परिणाम नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आए उतार-चढ़ाव का प्रभाव है।
शेखावत ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक परिस्थितियों का असर ईंधन कीमतों पर पड़ता है, जिसका प्रभाव भारत पर भी दिखाई देता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार आम उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राहत देने का प्रयास कर रही है।
राहुल गांधी पर भी किया हमला
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अंडमान-निकोबार दौरे और वहां की संस्कृति एवं पर्यावरण को लेकर दिए गए बयानों पर भी शेखावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विषयों पर टिप्पणी करने से पहले राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणाओं को समझना चाहिए।
शेखावत ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है और विपक्ष को तथ्यों के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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