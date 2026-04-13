बाइक पर युवती का टॉप खींचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, VIDEO वायरल होने के बाद एक्शन
आरोपियों के नाम मनराज मीणा (24) और सुदामा मीणा (24) हैं, जो टोंक जिले के रानीपुरा गांव के रहने वाले हैं। इनके अलावा टोंक के रानीपुरा का ही महेश बंजारा (19) और दौसा जिले के कीर्तिपुरा गांव का लोकेश बंजारा (21) भी इसमें शामिल है।
चलती बाइक पर युवती का टॉप खींचने की कोशिश करने के मामले में राजस्थान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और लोगों के भारी गुस्से के बाद यह कार्रवाई की गई। चारों की गिरफ्तारी टोंक जिले से की गई है।
आरोपियों के नाम मनराज मीणा (24) और सुदामा मीणा (24) हैं, जो टोंक जिले के रानीपुरा गांव के रहने वाले हैं। इनके अलावा टोंक के रानीपुरा का ही महेश बंजारा (19) और दौसा जिले के कीर्तिपुरा गांव का लोकेश बंजारा (21) भी इसमें शामिल है।
आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जानबूझकर महिला को निशाना बनाया। उनका इरादा महिला का अपमान करना था और उन्होंने तब उसके कपड़े खींचने की कोशिश की जब वह बाइक पर पीछे बैठी थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की धर पकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही थी करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया था। आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपनी जगह बदल रहे थे और अपनी पहचान भी बदल रहे थे। आखिरकार, पुलिस टीमों की कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद उन्हें ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
क्या है मामला?
वायरल वीडियो में बाइक पर सवार दो युवक सड़क पर दूसरी बाइक के साथ-साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पीछे बैठा युवक युवती के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। वह बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेखौफ महिला के टॉप को पीछे से खींचता और उठाता दिख रहा है।
आरोपियों को कानून का डर खौफ नहीं?
इस दौरान युवती भी युवक का विरोध करती नजर आ रही है। इस दौरान युवक बाइक पर आगे बढ़ जाते हैं। युवती सूरजमल सर्कल से न्यू सांगानेर रोड की ओर जा रही थी। इस दौरान आरोपी भी उसका पीछे कर रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आरोपियों को कानून का डर खौफ नहीं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यूजर्स ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। वहीं वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी थी।
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