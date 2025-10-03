पूर्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन;सीएम ने जताया शोक

भरतपुर जिले का बयाना आज एक ऐसी शख्सियत को विदा करने जा रहा है, जिसने न केवल राजनीति में बल्कि समाज के हर तबके में अपनी छाप छोड़ी। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी 105 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए।

भरतपुर जिले का बयाना आज एक ऐसी शख्सियत को विदा करने जा रहा है, जिसने न केवल राजनीति में बल्कि समाज के हर तबके में अपनी छाप छोड़ी। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी 105 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना न सिर्फ एक राजनीतिक युग का अंत है, बल्कि वह मानवीय मूल्यों का भी क्षरण है, जिनके सहारे उन्होंने जीवन जिया और दूसरों को प्रेरित किया।

1920 में जन्मे गिर्राज प्रसाद तिवारी ने अपने जीवन के 105 बरस पूरे किए। इस लंबी उम्र में भी उनकी जिंदादिली और तेज स्मरणशक्ति लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं— “पंडितजी जब बैठते थे तो बीते जमाने की घटनाएं ऐसे सुनाते मानो कल की ही बात हो।” इतने लंबे जीवन में उन्होंने देश को गुलामी से निकलते देखा, लोकतंत्र की जड़ें जमते देखीं और राजनीति का बदलता स्वरूप भी जिया।

उन्होंने करियर की शुरुआत वकालत से की। अदालत में उनकी दलीलें न सिर्फ कानूनी धाराओं पर टिकती थीं, बल्कि उसमें समाज के कमजोर तबके की पीड़ा भी झलकती थी। यही संवेदनशीलता उन्हें राजनीति की ओर खींच लाई। प्रधान और जिला प्रमुख रहते हुए उन्होंने विकास और जनहित के मुद्दों को आगे रखा। धीरे-धीरे जनता का विश्वास इतना गहरा हुआ कि वे दो बार विधायक बने।

1985 से 1990 तक का समय उनके जीवन का सबसे अहम पड़ाव रहा, जब वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उस दौर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज थीं, लेकिन तिवारी अपनी निष्पक्षता और संयम के लिए पहचाने जाते रहे। एक वरिष्ठ विधायक याद करते हैं— “वह अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं, बल्कि पिता की तरह पूरे सदन को संभालते थे।” उन्होंने नियमों और परंपराओं को हमेशा प्राथमिकता दी और लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे।

सियासत में रहने के बावजूद गिर्राज प्रसाद तिवारी हमेशा जमीन से जुड़े रहे। पैतृक गांव बिड्यारी में वे अक्सर जाते और लोगों से सीधी बातचीत करते। गांव के लोग बताते हैं— “नेता जी के लिए बड़ा-छोटा कोई नहीं था, हर कोई परिवार का हिस्सा था।” उनका घर सामाजिक-राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र रहता, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते और वे धैर्य से सुनते।

आज जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बयाना लाया जाएगा, तो केवल परिवार या समर्थक ही नहीं, पूरा क्षेत्र उनकी स्मृतियों से भर जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनकी जिंदादिली और प्रेरणादायक जीवन को याद करते हुए कहा कि “इतनी उम्र में भी उनकी ऊर्जा हम सबके लिए उदाहरण थी।”

गिर्राज प्रसाद तिवारी के जीवन से यह सीख मिलती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज की सेवा का साधन है। 105 वर्षों का यह सफर इस बात का गवाह है कि संयम, ईमानदारी और संवेदनशीलता ही किसी नेता की असली पूंजी होती है।