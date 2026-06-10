वे सबसे बड़े षड्यंत्रकारी; अशोक गहलोत पर जमकर गरजे उनके ही पूर्व OSD
सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर सवाल उठाते हुए लोकेश शर्मा ने कहा कि यदि अशोक गहलोत के पास कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत वर्षों से यह दावा कर रहे हैं
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच पुराने विवाद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत खुद सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं और सरकार गिराने की साजिश तथा मानेसर प्रकरण से जुड़े उनके आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से गहलोत बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं।
लोकेश शर्मा ने कहा कि हाल ही में अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान उनकी हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे की लकीरें और माथे पर दिख रही शिकन यह बताने के लिए काफी हैं कि वे किसी बात को लेकर परेशान हैं। शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय तक गहलोत के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनके हावभाव को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन पायलट के प्रति नाराजगी के चलते गहलोत अब कांग्रेस हाईकमान पर भी निशाना साधने लगे हैं।
‘कांग्रेस को जेब में रखकर घूमने का दौर खत्म’
लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत पिछले चार दशकों से कांग्रेस में मठाधीश की भूमिका निभाते रहे हैं और पार्टी को अपनी जेब में लेकर घूमते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दौर खत्म हो गया है और गहलोत इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत अब "खुद न खा सके तो उसे दुलवा दीजिए" वाली मानसिकता से काम कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है। इसी कारण गहलोत लगातार मानेसर प्रकरण और सरकार गिराने की कथित साजिश का मुद्दा उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मानेसर की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसे बार-बार दोहराकर केवल राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
‘सबूत हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते?’
सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर सवाल उठाते हुए लोकेश शर्मा ने कहा कि यदि अशोक गहलोत के पास कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत वर्षों से यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी, लेकिन आज तक कोई प्रमाण सामने नहीं रखा गया।
शर्मा ने कहा, “अगर सबूत हैं तो उन्हें जनता के सामने रखिए। क्या उन सबूतों की ममी बनवाकर पिरामिड बनवाना है? अगर वास्तव में प्रमाण होते तो एसीबी और एसओजी की जांच में सामने आते।”
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अदालत में भी ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की, जिससे सरकार गिराने की साजिश साबित होती हो। शर्मा ने दावा किया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें भी अदालत से राहत मिल चुकी है।
‘कोर्ट में एसीबी ने कहा- षड्यंत्र के सबूत नहीं’
लोकेश शर्मा ने कहा कि अदालत में एसीबी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि सरकार गिराने की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत बार-बार मानेसर प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि गहलोत के पास कोई अतिरिक्त प्रमाण थे तो उन्हें जांच एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा गया।
शर्मा ने कहा कि केवल बयान देने से सच नहीं बदलता। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत राजनीतिक कारणों से पुराने मुद्दों को बार-बार उठाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस में सचिन पायलट की बढ़ती स्वीकार्यता और संभावित नई जिम्मेदारी को लेकर गहलोत असहज नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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