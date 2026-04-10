50 दिन तक पूर्व IAS ने एजेंसियों को चकमा दिया, 5 राज्यों में फरारी काटी; ऐसे दबोचा गया JJM घोटाले का मास्टरमाइंड

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) टेंडर घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को बड़ी सफलता मिली है। करीब 50 दिनों से फरार चल रहे पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) टेंडर घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को बड़ी सफलता मिली है। करीब 50 दिनों से फरार चल रहे पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम उन्हें हिरासत में लेने के बाद जयपुर लेकर आई, जहां औपचारिक गिरफ्तारी की गई।

50 दिन तक चला मल्टी-स्टेट ऑपरेशन एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, सुबोध अग्रवाल की तलाश में राजस्थान सहित पांच राज्यों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 17 फरवरी को एसीबी ने उनके ठिकानों पर पहली बार छापेमारी की थी, लेकिन वे हाथ नहीं आए। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और 13 मार्च को कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया गया। अंततः 9 अप्रैल को उन्हें दिल्ली में ट्रेस कर लिया गया।

राजस्थान से दिल्ली तक बिछाया गया जाल जांच एजेंसियों ने उनकी तलाश में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा और नागौर सहित कई जिलों में दबिश दी। इसके बाद ऑपरेशन का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश तक सर्च अभियान चलाया गया। दिल्ली के न्यू मोती बाग और डिफेंस कॉलोनी स्थित ठिकानों के साथ-साथ हरियाणा के सोहना स्थित एक फार्महाउस पर भी छापेमारी की गई।

फर्जी दस्तावेजों से 960 करोड़ के ठेके जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं। एसीबी के अनुसार, निजी फर्मों और पीएचईडी अधिकारियों के बीच एक मजबूत गठजोड़ काम कर रहा था। महेश मित्तल की ‘श्री गणपति ट्यूबवेल’ और पदमचंद जैन की ‘श्री श्याम ट्यूबवेल’ जैसी फर्मों ने IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और कार्य पूर्णता दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर करीब 960 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए गए।

नियमों में बदलाव कर पहुंचाया फायदा सुबोध अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 50 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स के लिए ‘साइट विजिट सर्टिफिकेट’ अनिवार्य करने जैसे नियम लागू किए। जांचकर्ताओं का दावा है कि यह नियम प्रक्रियाओं के विपरीत था और इसका उद्देश्य खास कंपनियों को टेंडर दिलाना था।

30-40% तक बढ़ाए गए टेंडर प्रीमियम एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस गठजोड़ के चलते टेंडरों में 30 से 40 प्रतिशत तक का असामान्य प्रीमियम वसूला गया। हैरानी की बात यह है कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने इन महंगे टेंडरों को आसानी से मंजूरी दे दी, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

20 हजार करोड़ तक का हो सकता है घोटाला इस पूरे मामले में अब तक 10 से अधिक पीएचईडी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कई सेवानिवृत्त और कुछ वर्तमान में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर में ही सुबोध अग्रवाल समेत छह अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी, जिसके बाद विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, यह घोटाला करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक का हो सकता है।