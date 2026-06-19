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फ्लड कंट्रोल के दावे बड़े, कंट्रोल रूम के नंबर बंद; क्या पहली बारिश में ही जयपुर बन जाएगा जलपुर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कागजों में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन जब इन व्यवस्थाओं का जमीनी परीक्षण किया गया तो तस्वीर चौंकाने वाली मिली। कई फ्लड कंट्रोल रूमों में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारी मौजूद ही नहीं मिले। कहीं रजिस्टर में हाजिरी दर्ज थी लेकिन कर्मचारी नदारद थे

फ्लड कंट्रोल के दावे बड़े, कंट्रोल रूम के नंबर बंद; क्या पहली बारिश में ही जयपुर बन जाएगा जलपुर

मानसून की दस्तक बस होने ही वाली है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की तैयारियां देखकर यही सवाल उठ रहा है कि क्या शहर बारिश का सामना करने के लिए तैयार है या फिर एक बार फिर पानी-पानी होने के लिए मजबूर? नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करने और व्यापक तैयारियों के दावे कर रहा है, मगर जमीनी हकीकत इन दावों की परतें उधेड़ती नजर आ रही है।

नालों की सफाई अधूरी है, फ्लड कंट्रोल रूमों में कर्मचारी नदारद हैं, कई जगह हेल्पलाइन नंबर बंद पड़े हैं और संसाधनों की उपलब्धता भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में जब पहली तेज बारिश होगी तो शहर को जलभराव से बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसके भरोसे होगी?

कागजों में फुलप्रूफ प्लान, जमीन पर अधूरा इंतजाम

हर साल मानसून से पहले प्रशासन की ओर से लंबी-चौड़ी तैयारियों का दावा किया जाता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। नगर निगम ने मानसरोवर, मालवीय नगर, विश्वकर्मा, बनीपार्क, घाटगेट, आमेर और खिरणी फाटक सहित सात स्थानों पर फ्लड कंट्रोल रूम संचालित करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों और कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने का दावा भी किया गया।

कागजों में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन जब इन व्यवस्थाओं का जमीनी परीक्षण किया गया तो तस्वीर चौंकाने वाली मिली। कई फ्लड कंट्रोल रूमों में ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारी मौजूद ही नहीं मिले। कहीं रजिस्टर में हाजिरी दर्ज थी लेकिन कर्मचारी नदारद थे, तो कहीं पूरा कंट्रोल रूम एक ही कर्मचारी के भरोसे चलता दिखाई दिया।

सबसे बड़ा सवाल उन हेल्पलाइन नंबरों को लेकर खड़ा हुआ जो आम लोगों की मदद के लिए जारी किए गए हैं। कई नंबर या तो बंद मिले या फिर सक्रिय ही नहीं थे। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में जलभराव या आपदा की स्थिति बनती है तो आमजन मदद के लिए संपर्क किससे करेगा?

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Nagar nigam machine

नालों की सफाई अब भी अधूरी, खतरा बरकरार

जयपुर में हर साल कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो पहली तेज बारिश में ही जलभराव की चपेट में आ जाते हैं। इन क्षेत्रों को संवेदनशील मानते हुए मानसून से पहले नालों और सीवर लाइनों की सफाई के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके शहर के कई हिस्सों में सफाई का काम अब भी अधूरा दिखाई दे रहा है।

कई नालों में गाद, प्लास्टिक और कचरे के ढेर अब भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि एक साथ तेज बारिश होती है तो पानी की निकासी बाधित होना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के मन में फिर वही पुराना डर लौट आया है क्या इस बार भी सड़कें तालाब बनेंगी और कॉलोनियां जलमग्न होंगी?

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15 जून की डेडलाइन बीती, जिम्मेदार कौन?

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मानसून से पहले तैयारियां पूरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नगर निगम, जलदाय, बिजली, चिकित्सा और राजस्व विभाग सहित सभी एजेंसियों को 15 जून से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया था।

निर्देशों में नालों की सफाई, बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना, संसाधनों की उपलब्धता और उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा गुजरने के बाद भी तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि आखिर आदेशों की पालना नहीं होने पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

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संसाधनों के दावे भी कटघरे में

नगर निगम के दस्तावेजों में मड पंप, पोर्टेबल पंप, जेसीबी, गैस कटर, बोलेरो, पिकअप वाहन, हॉपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे संसाधनों की उपलब्धता दर्ज है। लेकिन कई स्थानों पर इन संसाधनों की वास्तविक स्थिति संतोषजनक नहीं मिली।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए मिट्टी के कट्टे भरने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह शिकायतें भी सामने आई हैं कि कई कट्टों में निर्धारित मात्रा से कम मिट्टी भरी जा रही है। ऐसे में आपात स्थिति में इन संसाधनों की उपयोगिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

अब बारिश बताएगी दावों की सच्चाई

नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा का कहना है कि बड़े नालों की ड्रोन वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन शहर की मौजूदा तस्वीर प्रशासनिक दावों और जमीनी सच्चाई के बीच बड़ा अंतर दिखा रही है।

जब नाले आधे साफ हों, फ्लड कंट्रोल रूमों में कर्मचारी गायब हों, हेल्पलाइन नंबर बंद हों और संसाधनों की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हों, तब करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों पर भरोसा करना आसान नहीं है।

फिलहाल जयपुर में मानसून से पहले की तस्वीर यही कह रही है कि कागजों में इंतजाम पूरे हैं, लेकिन जमीन पर व्यवस्था अब भी लड़खड़ाती नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें पहली मूसलाधार बारिश पर टिकी हैं। क्योंकि वही तय करेगी कि प्रशासन के दावे तैरते हैं या फिर एक बार फिर जयपुर की सड़कें पानी में डूबती नजर आएंगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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