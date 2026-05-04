Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी नैरेटिव नहीं चलता, जवाबदेही पर वोट देती है जनता; बंगाल नतीजों पर बोले राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर

May 04, 2026 06:28 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
share

राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश की वर्तमान राजनीतिक दिशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब “फर्जी नैरेटिव” से प्रभावित नहीं होती, बल्कि जवाबदेही और स्थिरता देने वाली सरकारों की ओर रुख कर रही है।

फर्जी नैरेटिव नहीं चलता, जवाबदेही पर वोट देती है जनता; बंगाल नतीजों पर बोले राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर

राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश की वर्तमान राजनीतिक दिशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब “फर्जी नैरेटिव” से प्रभावित नहीं होती, बल्कि जवाबदेही और स्थिरता देने वाली सरकारों की ओर रुख कर रही है। राठौर ने यह बात पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में हालिया चुनावी नतीजों के संदर्भ में कही।

पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा कायम

राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता के विश्वास का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, उसमें विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखा गया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा को लगातार समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि कामकाज और परिणामों पर भरोसा कर रही है।

बंगाल की जनता का जताया आभार

मंत्री राठौर ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का विशेष रूप से आभार जताते हुए कहा कि यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि बंगाल की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए एक सकारात्मक संदेश दिया है। राठौर ने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि जनता बदलाव और बेहतर शासन की ओर अग्रसर है।

असम और पुडुचेरी में भी समर्थन का संदेश

राठौर ने अपने बयान में असम और पुडुचेरी के मतदाताओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनावी परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश की जनता स्थिर और मजबूत सरकार चाहती है। उनके मुताबिक, लगातार मिल रहा जनसमर्थन यह दिखाता है कि भाजपा की नीतियों और कार्यशैली को व्यापक स्वीकृति मिल रही है।

स्थिर सरकार की ओर बढ़ता जनरुझान

राठौर ने कहा कि देश में अब राजनीतिक सोच में बदलाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि मतदाता अब जाति, धर्म या क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर उठकर विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रवृत्ति आने वाले समय में और मजबूत होगी और राजनीतिक दलों को भी उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी।

विकास और जवाबदेही पर फोकस

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। इसी कारण देश के विभिन्न राज्यों में जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। राठौर ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।

लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत

अंत में राठौर ने कहा कि हालिया चुनावी नतीजे लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करती है और उसी को चुनती है जो उसके हित में काम करता है। राठौर के मुताबिक, यह रुझान देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan BJP West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।