फर्जी नैरेटिव नहीं चलता, जवाबदेही पर वोट देती है जनता; बंगाल नतीजों पर बोले राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर

राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश की वर्तमान राजनीतिक दिशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब “फर्जी नैरेटिव” से प्रभावित नहीं होती, बल्कि जवाबदेही और स्थिरता देने वाली सरकारों की ओर रुख कर रही है।

राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने देश की वर्तमान राजनीतिक दिशा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब “फर्जी नैरेटिव” से प्रभावित नहीं होती, बल्कि जवाबदेही और स्थिरता देने वाली सरकारों की ओर रुख कर रही है। राठौर ने यह बात पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में हालिया चुनावी नतीजों के संदर्भ में कही।

पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा कायम राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता के विश्वास का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, उसमें विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखा गया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा को लगातार समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि कामकाज और परिणामों पर भरोसा कर रही है।

बंगाल की जनता का जताया आभार मंत्री राठौर ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का विशेष रूप से आभार जताते हुए कहा कि यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि बंगाल की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए एक सकारात्मक संदेश दिया है। राठौर ने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि जनता बदलाव और बेहतर शासन की ओर अग्रसर है।

असम और पुडुचेरी में भी समर्थन का संदेश राठौर ने अपने बयान में असम और पुडुचेरी के मतदाताओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनावी परिणाम यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश की जनता स्थिर और मजबूत सरकार चाहती है। उनके मुताबिक, लगातार मिल रहा जनसमर्थन यह दिखाता है कि भाजपा की नीतियों और कार्यशैली को व्यापक स्वीकृति मिल रही है।

स्थिर सरकार की ओर बढ़ता जनरुझान राठौर ने कहा कि देश में अब राजनीतिक सोच में बदलाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि मतदाता अब जाति, धर्म या क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर उठकर विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रवृत्ति आने वाले समय में और मजबूत होगी और राजनीतिक दलों को भी उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी।

विकास और जवाबदेही पर फोकस उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विकास और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। इसी कारण देश के विभिन्न राज्यों में जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। राठौर ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।