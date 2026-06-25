फर्जी जज, नकली नोटिस और करोड़ों की ठगी; राजस्थान सहित 16 राज्यों में CBI का रेड

डिजिटल अरेस्ट यानी फोन, वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज है और उसे तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर बैठाकर रखा जाता है

फोन की घंटी बजती थी। दूसरी तरफ खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अफसर या किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताने वाला शख्स होता था। कुछ ही मिनटों में सामने वाला व्यक्ति डर, घबराहट और अनिश्चितता के ऐसे जाल में फंस जाता था कि अपनी पूरी जमा-पूंजी तक गंवा बैठता था। देशभर में हजारों लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देने वाले इसी डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क पर गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की।

डिजिटल अरेस्ट के डर का कारोबार राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों में एक साथ हुई इस कार्रवाई ने साइबर ठगी की उस काली दुनिया का पर्दाफाश किया है, जो लोगों के डर को हथियार बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रही थी। सीबीआई की 60 विशेष टीमों ने ऑपरेशन चक्र-6 के तहत 80 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 200 से ज्यादा मामलों की जांच के आधार पर की गई।

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट यानी फोन, वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज है और उसे तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर बैठाकर रखा जाता है और उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वे वास्तव में किसी कानूनी गिरफ्त में हों।

शेल कंपनियों से चल रहा था खेल सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क ने ठगी को अंजाम देने के लिए बेहद सुनियोजित तंत्र विकसित कर रखा था। आरोपी शेल कंपनियां बनाते थे, फर्जी बैंक खाते संचालित करते थे और ठगी से हासिल रकम को कई परतों में घुमाकर छिपाने का प्रयास करते थे। शुरुआती जांच में करीब दो करोड़ रुपये की अवैध कमाई का पता चला है।

दो गिरफ्तारी, लेकिन नेटवर्क बड़ा कार्रवाई के दौरान चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क इससे कहीं बड़ा हो सकता है और इसके तार देश की सीमाओं से बाहर तक फैले हुए हैं। इसी वजह से अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी मामले की जानकारी साझा की जा रही है।

विदेशों तक फैले हो सकते हैं कनेक्शन जानकारी के अनुसार साइबर ठग केवल भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे। जांच एजेंसियां अब इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के हर लिंक को जोड़ने में जुटी हैं ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के नाम पर रचा गया जाल इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह फर्जी वेबसाइट है, जिसे देखकर आम व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता था। जांच में सामने आया कि ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से मिलता-जुलता एक फेक डोमेन तैयार किया था। इसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।

शिकायत से शुरू हुई बड़ी जांच जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस फर्जी डोमेन की जानकारी मिली तो शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी जांच और फोरेंसिक विश्लेषण के जरिए एजेंसी ने देश और विदेश में फैले इस नेटवर्क के महत्वपूर्ण कनेक्शन तलाशे।

फर्जी नोटिस और आदेश बनाकर करते थे ठगी जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अदालतों और विभिन्न जांच एजेंसियों के नाम से फर्जी आदेश, नोटिस और दस्तावेज तैयार करते थे। इन दस्तावेजों को देखकर कई पीड़ितों को लगता था कि उनके खिलाफ वास्तव में कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है। डर और दबाव के इसी माहौल में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते थे।

छापों में क्या-क्या मिला? छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इन सभी सामग्रियों की फोरेंसिक जांच जारी है, जिससे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।