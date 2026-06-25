फर्जी जज, नकली नोटिस और करोड़ों की ठगी; राजस्थान सहित 16 राज्यों में CBI का रेड
डिजिटल अरेस्ट यानी फोन, वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज है और उसे तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर बैठाकर रखा जाता है
फोन की घंटी बजती थी। दूसरी तरफ खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अफसर या किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताने वाला शख्स होता था। कुछ ही मिनटों में सामने वाला व्यक्ति डर, घबराहट और अनिश्चितता के ऐसे जाल में फंस जाता था कि अपनी पूरी जमा-पूंजी तक गंवा बैठता था। देशभर में हजारों लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देने वाले इसी डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क पर गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की।
डिजिटल अरेस्ट के डर का कारोबार
राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों में एक साथ हुई इस कार्रवाई ने साइबर ठगी की उस काली दुनिया का पर्दाफाश किया है, जो लोगों के डर को हथियार बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रही थी। सीबीआई की 60 विशेष टीमों ने ऑपरेशन चक्र-6 के तहत 80 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 200 से ज्यादा मामलों की जांच के आधार पर की गई।
क्या होता है डिजिटल अरेस्ट?
डिजिटल अरेस्ट यानी फोन, वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज है और उसे तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर बैठाकर रखा जाता है और उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वे वास्तव में किसी कानूनी गिरफ्त में हों।
शेल कंपनियों से चल रहा था खेल
सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क ने ठगी को अंजाम देने के लिए बेहद सुनियोजित तंत्र विकसित कर रखा था। आरोपी शेल कंपनियां बनाते थे, फर्जी बैंक खाते संचालित करते थे और ठगी से हासिल रकम को कई परतों में घुमाकर छिपाने का प्रयास करते थे। शुरुआती जांच में करीब दो करोड़ रुपये की अवैध कमाई का पता चला है।
दो गिरफ्तारी, लेकिन नेटवर्क बड़ा
कार्रवाई के दौरान चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क इससे कहीं बड़ा हो सकता है और इसके तार देश की सीमाओं से बाहर तक फैले हुए हैं। इसी वजह से अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी मामले की जानकारी साझा की जा रही है।
विदेशों तक फैले हो सकते हैं कनेक्शन
जानकारी के अनुसार साइबर ठग केवल भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे। जांच एजेंसियां अब इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के हर लिंक को जोड़ने में जुटी हैं ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के नाम पर रचा गया जाल
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह फर्जी वेबसाइट है, जिसे देखकर आम व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता था। जांच में सामने आया कि ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से मिलता-जुलता एक फेक डोमेन तैयार किया था। इसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।
शिकायत से शुरू हुई बड़ी जांच
जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस फर्जी डोमेन की जानकारी मिली तो शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी जांच और फोरेंसिक विश्लेषण के जरिए एजेंसी ने देश और विदेश में फैले इस नेटवर्क के महत्वपूर्ण कनेक्शन तलाशे।
फर्जी नोटिस और आदेश बनाकर करते थे ठगी
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अदालतों और विभिन्न जांच एजेंसियों के नाम से फर्जी आदेश, नोटिस और दस्तावेज तैयार करते थे। इन दस्तावेजों को देखकर कई पीड़ितों को लगता था कि उनके खिलाफ वास्तव में कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है। डर और दबाव के इसी माहौल में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते थे।
छापों में क्या-क्या मिला?
छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इन सभी सामग्रियों की फोरेंसिक जांच जारी है, जिससे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
डर बेचकर करोड़ों कमाने वालों पर शिकंजा
यह कार्रवाई सिर्फ एक साइबर गिरोह के खिलाफ नहीं, बल्कि उस डर के कारोबार के खिलाफ है जिसने तकनीक के जरिए लोगों के विश्वास को निशाना बनाया। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने और उन लोगों को न्याय दिलाने की है, जिन्होंने एक फोन कॉल पर अपनी जिंदगीभर की बचत खो दी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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