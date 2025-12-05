विदेश से MBBS कर लौटे तीन फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, राजस्थान SOG ने खोला बड़ा रैकेट
राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले तीन युवकों का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो विदेश से MBBS कर लौटे छात्रों को लाखों रुपये लेकर फर्जी FMGE पास सर्टिफिकेट और NMC रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पीयूष कुमार त्रिवेदी, शुभम गुर्जर और देवेंद्र सिंह गुर्जर, तीनों निवासी दौसा जिले के रूप में हुई है।
एडीजी (SOG) विशाल बंसल के अनुसार एजेंसी को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि दौसा निवासी पीयूष त्रिवेदी ने बिना FMGE पास किए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर करौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप हासिल कर ली है। संकेत मिलने के बाद SOG ने मामले की पुष्टि की और जांच को आगे बढ़ाया।
जांच में सामने आया कि पीयूष ने वर्ष 2020 में जॉर्जिया से MBBS पूरा किया था। भारत आने के बाद उसने 2022, 2023 और 2024 में तीन बार FMGE परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल रहा। हताश होकर उसने परिचित देवेंद्र सिंह गुर्जर से संपर्क किया, जिसने अपने साथी शुभम गुर्जर और अन्य बिचौलियों के साथ मिलकर करीब 16 लाख रुपये में फर्जी FMGE पास सर्टिफिकेट और NMC रजिस्ट्रेशन तैयार करवा दिया।
फर्जी दस्तावेजों के दम पर पीयूष त्रिवेदी को करौली मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप का आवंटन मिल गया, जहां उसने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया। इसी तरह शुभम गुर्जर ने अलवर स्थित राजीव गांधी अस्पताल में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर्नशिप की, जबकि देवेंद्र सिंह गुर्जर ने दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी कर ली। तीनों बिना योग्यता व परीक्षा पास किए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के संपर्क में रहे—जो गंभीर सुरक्षा और नैतिकता का उल्लंघन है।
SOG की शुरुआती जांच यह साबित करती है कि मामला केवल तीन युवकों तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े, सुनियोजित नेटवर्क से जुड़ा है। यह गिरोह विदेश से MBBS कर लौटे उन छात्रों को निशाना बनाता था, जो FMGE बार-बार पास नहीं कर पाते थे। लाखों रुपये लेकर उनके लिए फर्जी दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी जाती थी।
एजेंसी को आशंका है कि इस रैकेट की जड़ें कई राज्यों तक फैली हो सकती हैं। फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले लोगों, दलालों और इस नेटवर्क का लाभ लेने वाले अन्य युवाओं की पहचान के लिए छानबीन जारी है।
तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी ने राज्य के मेडिकल सिस्टम में सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बिना सही दस्तावेजों की गहन जांच किए इंटर्नशिप आवंटन हो जाना चिंताजनक है।
SOG का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क के और भी चेहरे सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई ने चिकित्सा क्षेत्र में प्रमाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया है।
